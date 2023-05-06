Носов назвал циничным решение допустить россиян к ЧМ по дзюдо перед самым стартом

Бывший депутат Госдумы РФ и бронзовый призёр Олимпийских игр Дмитрий Носов прокомментировал решение о допуске российских спортсменов на чемпионат мира по дзюдо среди мужчин и женщин под нейтральным статусом.

«Могу пожелать нашим ребятам победы. Конечно, это циничное решение разрешать выступать нашим спортсменам только накануне самих соревнований — им морально тяжело, это и сгонка веса, и подготовка. Надеюсь, к Олимпийским играм всё разрешится», — цитирует Носова «Спорт-Экспресс».

2 мая Международная федерация дзюдо (IJF) отказала восьми россиянам в участии в ЧМ-2023 после проверки данных для поиска информации о поддержке СВО. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира по дзюдо пройдёт с 7 по 14 мая в Дохе.

Ранее Федерация дзюдо Украины бойкотировала предстоящий чемпионат мира в Дохе из-за допуска российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.