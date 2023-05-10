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Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что российских болельщиков попросили покинуть свои трибуны на чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар).
Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо
  • РИА Новости

«Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции», — цитирует Журову ТАСС.

По информации Inside the Games, российские болельщики покинули свои места в зрительском зале из-за георгиевских лент. Сначала организаторы попросили их убрать, а после отказа велели россиянам покинуть арену. Они не смогут больше посещать соревнования.

Ранее Дмитрий Носов назвал циничным решение допустить россиян к чемпионату мира по дзюдо перед самым стартом.

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