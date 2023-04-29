Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований

Международная федерация дзюдо приняла решение о допуске россиян и белорусов до соревнований под своей эгидой.

Российские и белорусские дзюдоисты будут выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет привлёк независимую компанию для проверки биографических данных спортсменов из России и Белоруссии, а также их контент в социальных сетях на предмет возможной пропаганды. Спортсмены, прошедшие эту проверку, будут иметь право принимать участие в соревнованиях.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал заявление ОКР последней возможностью зацепиться за отборы на Игры-2024.