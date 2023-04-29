Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований
- РИА Новости
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Российские и белорусские дзюдоисты будут выступать на турнирах в нейтральном статусе.
Исполнительный комитет привлёк независимую компанию для проверки биографических данных спортсменов из России и Белоруссии, а также их контент в социальных сетях на предмет возможной пропаганды. Спортсмены, прошедшие эту проверку, будут иметь право принимать участие в соревнованиях.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал заявление ОКР последней возможностью зацепиться за отборы на Игры-2024.