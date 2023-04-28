Губерниев назвал заявление ОКР последней возможностью зацепиться за отборы на Игры-2024

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что прокомментировал заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) по допуску российских спортсменов до участия в летних Играх 2024 года в Париже.

«Понятно, что поезд уже уходит, у нас сейчас последняя возможность цепляться за олимпийские отборы. Вообще речь идёт о гражданских правах спортсменов, людей, которые сейчас всячески нарушаются», — цитирует Губерниева РИА Новости.

При этом он назвал странным, что «демократические страны блокируют демократические инициативы, ими же созданные».

«Они внедряют принцип коллективной ответственности. Хотели бы нас допустить, уже допустили бы», — добавил Губерниев.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

ОКР считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.

Ранее Ирина Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры.