Губерниев назвал заявление ОКР последней возможностью зацепиться за отборы на Игры-2024

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что прокомментировал заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) по допуску российских спортсменов до участия в летних Играх 2024 года в Париже.

«Понятно, что поезд уже уходит, у нас сейчас последняя возможность цепляться за олимпийские отборы. Вообще речь идёт о гражданских правах спортсменов, людей, которые сейчас всячески нарушаются», — цитирует Губерниева РИА Новости.

При этом он назвал странным, что «демократические страны блокируют демократические инициативы, ими же созданные».

«Они внедряют принцип коллективной ответственности. Хотели бы нас допустить, уже допустили бы», — добавил Губерниев.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

ОКР считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.

Ранее Ирина Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить