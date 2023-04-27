Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о недопуске российских спортсменов до международный соревнований.
Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры
  • РИА Новости

«Когда нас раньше наказывали, то мы знали, за что и почему. Сейчас просто русофобия. Хотят унизить нас. Действительно, нет интереса в такой ситуации выступать», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. 

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал унизительными условия МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду.

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