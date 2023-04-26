Чернышенко назвал унизительными условия МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международную арену.

«К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики». МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить её, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», — рассказал Чернышенко на марафоне «Знание.Первые».

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее сообщалось, что в Олимпийском комитете России требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран.