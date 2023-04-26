Чернышенко назвал унизительными условия МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду
- РИА Новости
«К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики». МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить её, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», — рассказал Чернышенко на марафоне «Знание.Первые».
28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.
Ранее сообщалось, что в Олимпийском комитете России требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран.