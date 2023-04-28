Комиссия спортсменов ОКР выступила за допуск россиян на соревнования без ограничений

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах без ограничений.

«Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения», — приводит слова заявления пресс-служба ОКР.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Ирина Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры.