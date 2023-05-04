«Появляется шанс отобраться на Олимпиаду»: UCI допустил российских велосипедистов к соревнованиям в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе начиная с 1 июня. Это возможно при выполнении нескольких условий, среди которых «отсутствие связей с вооружёнными силами стран и запрет на выражение поддержки СВО». В ФВСР отметили, что пока не разобрались во всех нюансах. По мнению Рената Хамидулина, шаг UCI свидетельствует о возможном допуске к ОИ-2024. А вот Валерий Никифоров призвал не обольщаться раньше времени.

Принцип нейтральности и отсутствие высказываний в поддержку СВО

После появления рекомендаций со стороны МОК об участии российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе всё в большем количестве видов заявляют об их допуске. По этому пути пошли и в велоспорте. По итогам заседания правления Международного союза велосипедистов (UCI) россиянам и белорусам разрешили выступать в соревнованиях под его эгидой в нейтральном статусе начиная с 1 июня.

В организации отметили, что спортсмены не должны подвергаться дискриминации на почве национальности, сославшись на февральское обращение независимых экспертов ООН. В течение месяца все желающие атлеты смогут отправить заявки на специальную электронную почту, и UCI вынесет вердикт по каждому индивидуально.

Вместе с тем они должны подпадать под три требования:

— не иметь никаких ассоциаций со своими странами или олимпийскими комитетами стран;

— не иметь связей с армиями РФ или РБ или органами госбезопасности;

— публично не поддерживать СВО на Украине в любой форме.

Отмечается, что гонщики, соответствующие этим критериям, смогут соревноваться во всех крупнейших турнирах, в том числе на чемпионате мира, в Кубке планеты и Кубке наций. Единственное, они не сумеют выступать в командных стартах, где представлены сборные. Любопытно, что допущенные к участию велосипедисты должны будут надевать специальную светло-голубую экипировку. А в случае их побед на церемонии награждения включат оду «К радости» Людвига ван Бетховена.

«При этом решение от 1 марта 2022 года для российских гонщиков на участие в соревнованиях международного календаря UCI, а также в Кубках мира в определённых дисциплинах со своей командой или клубом, зарегистрированными не под российским и белорусским флагом, остаётся в силе. Как остаются в силе ограничения, принятые тем же числом, в частности, по проведению соревнований UCI на территории России», — говорится в официальном заявлении на сайте ФВСР.

«Существует много деталей, которые предстоит выяснить»

В самой организации пока не спешат радоваться, а хотят сперва разобраться во всех нюансах выдвинутых условий. Так, глава ФВСР Вячеслав Екимов не понимает, получат ли допуск вместе с атлетами их тренеры, массажисты, механики и прочие.

«Будем консультироваться по деталям. Есть нюансы, которые технически нам неясны. В каком статусе будем заявляться? Кто будет командировать спортсменов? Много вопросов. Сейчас двери открыты, условия допуска понятны, но есть нюансы. Я бы не стал строить планы или прогнозы», — цитирует функционера Metaratings.

Также предстоит разобраться, смогут ли российские гонщики включиться в борьбу за Кубок мира при условии, что половина этапов уже закончилась. В связи с этим неясно, допустят ли их к ЧМ в Англии в августе. При этом все указанные турниры являются также квалификационными на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«По регламенту, который вышел, речь идёт о единицах наших спортсменов. В частности, я думаю, это относится к треку, BMX и маунтинбайку, потому что на шоссе не так много соревнований, куда могла бы поехать главная команда страны. Если говорить о ЧМ, туда готовы отправиться только те гонщики, которые заработали квалификационные очки, то есть профессионалы», — добавил президент.

Другой серьёзной преградой является требование не иметь никаких связей с армией. Но в велоспорте, как и в других видах в стране, многие числятся в ЦСКА. По словам Екимова, некоторые спортсмены и вовсе служат в Росгвардии.

«Мы тоже должны понимать, как это всё будет соотноситься с новым регламентом. Есть рядовые по контракту, есть люди с воинскими званиями — одно ли это и то же для них? Существует много деталей, которые предстоит выяснить», — подытожил глава ФВСР.

Тренеры настроены куда оптимистичнее. Например, наставник сборной России по велотреку Сергей Ковпанец заявил, что его подопечные примут участие в тех международных турнирах, где такая возможность представится. Он подтвердил, что связанные с армией гонщики не смогут стартовать нигде, но подчеркнул: в команде достаточно людей, не имеющих отношения к ней.

В свою очередь, руководитель спринтерской группы сборной по велоспорту на треке Владимир Хозов предположил, что велосипедисты не станут отказываться от выступлений в нейтральном статусе, поскольку «засиделись» без международных соревнований и испытывают проблемы с мотивацией и результатами.

«Или сейчас мы начинаем выступать, или за один‑два года наши спортсмены скатываются уровнем ниже, а то и вовсе будут заканчивать карьеру. Обсудим завтра на тренировке, но, думаю, ребята выступят за нейтральный статус», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Некоторые атлеты уже публично объявили о желании получить допуск к стартам. Например, это сделала двукратный призёр Олимпийских игр Дарья Шмелёва. Она пообещала тщательно изучить требования UCI, а затем попробовать отправить заявку. Наставник девушки Владимир Кирильцев поддержал подопечную, но огласил другую проблему: крупных международных стартов в данном виде сейчас не проводится. Готова выступать в нейтральном статусе и призёр чемпионата мира Яна Бурлакова.

«Мы ещё обсудим это с тренером, но думаю, да, попробуем подать заявку. Очень соскучилась по международным стартам. Но когда пришло это сообщение, наставник прислал решение UCI, стало немного страшно, вдруг я не готова. Предполагаю, возвращение будет непростым», — призналась спортсменка.

UCI отстранил российских и белорусских гонщиков от соревнований под своей эгидой в начале марта прошлого года. Однако, в отличие от других видов, российские спортсмены сохранили возможность состязаться в профессиональных командах, если они не являются российскими или белорусскими. Также UCI оставил за представителями двух указанных стран посты в руководящих органах. Екимов в начале июня принял участие в профессиональном совете велоспорта (PCC), а в ноябре — в семинаре организации.

«Раньше времени радоваться не стоит»

Мнения экспертов RT по поводу вердикта UCI разделились. Например, глава команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидуллин считает, что федерация не могла не последовать примеру других.

«В принципе все ждали, что должно быть принято какое-то решение по российским спортсменам. Оно вполне могло быть положительным, учитывая опыт коллег. С другой стороны, некоторые до сих пор наших ребят не допустили. К счастью, UCI разрешил участие в нейтральном статусе. Пока это всё касается сборной России. В профессиональном велоспорте наши гонщики как катались, так и продолжат это делать», — подчеркнул функционер в комментарии RT.

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Вместе с тем он выразил надежду, что перед российскими велосипедистами впредь не поставят невыполнимых требований вроде публичного осуждения СВО.

«Понятно, что для них это абсолютно неприемлемо. Но в целом, считаю, национальная команда получила шанс отобраться на Олимпийские игры в Париже. С учётом таких решений федераций по разным видам у наших спортсменов, видимо, всё же появится шанс там выступить», — добавил Хамидулин.

А вот бывший главный тренер сборной России по BMX Валерий Никифоров призвал чрезмерно не обольщаться допуском россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Да, не может не радовать, что наших ребят вернули на соревнования, пусть и в нейтральном статусе. Но мы не понимаем до конца, какие условия нам поставят. Нельзя исключать, что требования UCI окажутся неприемлемыми для российских велосипедистов. Поэтому раньше времени радоваться не стоит.

Увы, для нас хорошая ситуация складывается только в тех видах, где рулят наши функционеры, например в боксе, где международной федерацией руководит Умар Кремлёв. Но и там они перестали получать деньги от наших компаний. В других же получается заманиваловка с неясными условиями», — отметил специалист.