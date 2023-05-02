Матыцин: около 180 российских спортсменов смогут участвовать в ОИ-2024 в случае допуска

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае допуска на соревнования и с учётом успешного прохождения отбора.

«Если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в ОИ составит порядка 180 спортсменов. Мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями», — цитирует Матыцина ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Олимпийский комитет России (ОКР) считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.

Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Матыцин рассказал, когда будет принято решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.