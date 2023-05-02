Матыцин: решение об участии россиян в ОИ 2024 года будет принято не ранее 26 июля
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«Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года», — цитирует Матыцина ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Олимпийский комитет России (ОКР) считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.
Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о заявлении комиссии спортсменов ОКР по условиям допуска россиян к международным соревнованиям.