Покровская — о письме комиссии спортсменов ОКР: весьма показательно

Главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о заявлении комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) по условиям допуска россиян к международным соревнованиям.

«Весьма показательно, что такое письмо появилось. С одной стороны, нашим спортсменам крайне важно выступать на Олимпийских играх и добиться там успеха. Все мы помним, что в последние годы они как раз вынуждены были соревноваться там в нейтральном статусе, но ситуация была немного другая. Тогда правительство страны разрешило нам это. Пока же мы просто не знаем, какое решение будет им принято, ведь речь идёт об абсолютно ничем не мотивированном отстранении всей страны по политическим мотивам. Но в любом случае для атлетов всегда важно представлять свою страну на самом высоком уровне», — заявила Покровская RT.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал заявление ОКР последней возможностью зацепиться за отборы на Игры-2024.