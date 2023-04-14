«Убьют спорт в стране»: украинские чиновники запретили спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами

Министерство молодёжи и спорта Украины издало приказ, который запрещает атлетам страны принимать участие в международных соревнованиях, если к ним будут допущены россияне и белорусы. В случае нарушения запрета федерации могут быть лишены статуса национальных. В МОК негативно отреагировали на документ и в очередной раз напомнили, что правительства не имеют права вмешиваться в деятельность НОК, а также пообещали поддержать тех, кто из-за этого пострадает.

Украинские чиновники запретили своим атлетам принимать участие в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы. Соответствующий приказ издало Министерство молодёжи и спорта страны. В случае его нарушения федерации могут лишиться статуса национальных, который даёт право получать финансирование из госбюджета.

Столь радикальное решение последовало за рекомендациями Международного олимпийского комитета. Как объяснил заместитель министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, документ вступил в силу сразу после его подписания, а рассматривать нарушения, если они вдруг возникнут, будет специальная комиссия.

«Приказ не направлен на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. В каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она отстаивает интересы нашего государства в тяжёлое время», — сказал Бедный. Его слова приводит «Чемпионат».

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В первую очередь, конечно же, пострадают федерации, где на данный момент спортсмены не зависят от государственного финансирования и зарабатывают своими выступлениями. Неудивительно, что именно украинские теннисисты ранее единственные высказывались против запрета.

«Игроки из этих стран принимают участие практически в каждом соревновании. Такое решение станет санкцией не против россиян и белорусов, а против украинцев», — говорилось в заявлении ФТУ.

В федерации прекрасно понимают, что не смогут запретить своим спортсменам выступать на турнирах ATP и WTA. Атлеты просто не послушаются чиновников, поскольку у тех нет финансовых рычагов давления. Если не выходить на матчи с россиянами и белорусами, будешь терять призовые и места в рейтинге. Такая же ситуация и в Bellator, где выступает Ярослав Амосов, и в профессиональном боксе, главной украинской звездой в котором является Александр Усик.

Под вопросом теперь участие сборной Украины по футболу в отборе на Евро-2024, поскольку, в отличие от россиян, белорусы от турнира не отстранены. Подопечные Руслана Ротаня уступили Англии в Лондоне — 0:2. Следующие игры в рамках квалификации запланированы на июнь этого года. За выход в финальную часть турнира также борются Италия, Северная Македония и Мальта.

Однако футболистов может спасти то, что УЕФА изначально развёл сборные по разным группам. И, по мнению Бедного, здесь нет расхождений с приказом, так как команды не пересекаются друг с другом.

«Основное решение будет принимать федерация — УАФ. Думаю, у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия», — объяснил Бедный.

Остались недовольны приказом не только теннисисты. По мнению скелетониста Владислава Гераскевича, министерство и НОК страны под руководством Вадима Гутцайта продолжают операцию по уничтожению украинского спорта.

«Минмолодёжьспорт считает, что полное отсутствие украинских команд и каких-либо представителей Украины на международных спортивных аренах равно недопущению российской пропаганды в среде международного спортивного сообщества. Хотя, очевидно, это полная противоположность. Если украинские представители отсутствуют на соревнованиях, то мы полностью освобождаем международные спортивные площадки и даём возможность представителям РФ продвигать свои нарративы и пропаганду. Это белое знамя со стороны украинского спорта», — написал спортсмен в социальных сетях.

В МОК сразу же негативно отреагировали на появление приказа. В организации подчеркнули, что, таким образом, возникает вопрос об автономии украинского спорта.

«В случае реализации такое решение нанесёт ущерб только сообществу атлетов и национальным федерациям страны и никоим образом не повлияет на СВО. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества», — заявили «Матч ТВ» в пресс-службе МОК.

Также в организации подчеркнули, что будут продолжать следовать политике защиты атлетов. Поэтому те, кто хочет соревноваться, но потеряет поддержку национальной федерации и НОК из-за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку фонда солидарности олимпийского движения.

В то же время, по словам депутата Госдумы Светланы Журовой, у комитета есть возможность повлиять на украинских чиновников. Когда государство воздействует на спортивные структуры и мешает развиваться атлетам, его, согласно регламенту, можно отстранить от Олимпиады.

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«Самих спортсменов лишить права выступать на Играх нельзя, просто они будут выступать в нейтральном статусе. Гипотетически возможно такое развитие событий. Министерство спорта Украины таким образом пытается надавить на организаторов соревнований, а это самое последнее. Ну никто не любит, когда на них кто-то давит, тем более какое-то государство», — сказала Журова.

При этом олимпийская чемпионка уверена, что МОК не обратит внимания на данный приказ и ничего делать не будет. Однако, по мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищёва, реагировать комитету обязательно нужно, иначе всё может закончиться плохо.

«Бойкотирование соревнований МОК не приветствует, но Украина и не говорит о бойкоте. Они говорят, что не будут участвовать. Это такая хитрость. Конечно, это попытка давления на МОК и международные спортивные организации. Но это должно наказываться спортивными организациями. Если они сегодня пойдут на поводу у Украины, то завтра это может быть повальным решением», — приводит слова Свищёва «Газета.Ru».