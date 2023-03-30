Тищенко считает невозможным участие российских спортсменов в Европейских играх в Польше

Короткая ссылка
Боксёр Евгений Тищенко считает невозможным участие российских спортсменов в Европейских играх в Польше.
Тищенко считает невозможным участие российских спортсменов в Европейских играх в Польше
  • РИА Новости

«Игры проходят в Польше. Поэтому практически нереально, чтобы мы в них приняли участие. Они выставили такие условия, которые вынуждают наших спортсменов нарушать законы своего государства. Это было сделано специально, дабы исключить все возможности участия России в этих соревнованиях. Поэтому сделали условия невозможными. Хорошая мина при плохой игре. Никто эту бумагу не подпишет», — сказал боксёр RT.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна намерена потребовать от российских спортсменов осуждения специальной военной операции для их допуска к участию в Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.

Ранее сообщалось, как Тищенко отреагировал на новые рекомендации МОК по допуску россиян к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить