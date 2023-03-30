Боксёр Евгений Тищенко считает невозможным участие российских спортсменов в Европейских играх в Польше.

«Игры проходят в Польше. Поэтому практически нереально, чтобы мы в них приняли участие. Они выставили такие условия, которые вынуждают наших спортсменов нарушать законы своего государства. Это было сделано специально, дабы исключить все возможности участия России в этих соревнованиях. Поэтому сделали условия невозможными. Хорошая мина при плохой игре. Никто эту бумагу не подпишет», — сказал боксёр RT.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна намерена потребовать от российских спортсменов осуждения специальной военной операции для их допуска к участию в Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.

Ранее сообщалось, как Тищенко отреагировал на новые рекомендации МОК по допуску россиян к соревнованиям.