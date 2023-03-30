Тищенко — о рекомендациях МОК: есть надежда, что россиян допустят к отбору на Олимпиаду

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко отреагировал на новые рекомендации МОК по допуску россиян к соревнованиям.
Тищенко — о рекомендациях МОК: есть надежда, что россиян допустят к отбору на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Я думаю, что есть положительная риторика и надежда на лучший исход — что нас допустят к отбору на Олимпиаду и пустят на сами Игры с флагом и гимном. К сожалению, в нашем мире на такие вещи влияют решения представителей других стран, а политика является рычагом давления на спортсменов. Потому что мы больше всего страдаем от этого. И совершенно неважно, какую страну мы представляем.

Одних лишают конкуренции, другим запрещают соревноваться. Очень сложно спортсменам отстаивать свои интересы. Поэтому нашим спортивным функционерам и чиновникам нужно вступаться за свой спорт», — сказал боксёр RT.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, как Тищенко оценил шансы России попасть на Олимпийские игры 2024 года.

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