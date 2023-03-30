Боксёр Тищенко оценил шансы России попасть на Олимпийские игры 2024 года

Боксёр Евгений Тищенко оценил шансы России попасть на Олимпийские игры 2024 года.

«Что под нейтральным допустят, шансы довольно высоки. Особенно после риторики МОК и лично Томаса Баха. На мой взгляд, шанс на то, что мы поедем в Париж, составляет больше 70%.

Многие африканские и азиатские НОК высказывались в нашу защиту, они нас ждут, они хотят соревноваться с сильнейшими. Хотят настоящей конкуренции. Конечно, хотелось бы ехать под собственным флагом, слушать гимн России, но на это рассчитывать не стоит», — сказал боксёр RT.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что комитет примет решение об участии России в Олимпиаде за год до соревнований.