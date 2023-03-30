Боксёр Тищенко оценил шансы России попасть на Олимпийские игры 2024 года

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Боксёр Евгений Тищенко оценил шансы России попасть на Олимпийские игры 2024 года.
Боксёр Тищенко оценил шансы России попасть на Олимпийские игры 2024 года
  • РИА Новости

«Что под нейтральным допустят, шансы довольно высоки. Особенно после риторики МОК и лично Томаса Баха. На мой взгляд, шанс на то, что мы поедем в Париж, составляет больше 70%.

Многие африканские и азиатские НОК высказывались в нашу защиту, они нас ждут, они хотят соревноваться с сильнейшими. Хотят настоящей конкуренции. Конечно, хотелось бы ехать под собственным флагом, слушать гимн России, но на это рассчитывать не стоит», — сказал боксёр RT.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что комитет примет решение об участии России в Олимпиаде за год до соревнований.

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