Захарова — о критериях МОК: в основе антироссийской политики стоит идеология разрушения

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила критерии МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.
Захарова — о критериях МОК: в основе антироссийской политики стоит идеология разрушения
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«Это, к сожалению, элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Я обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны даже этим заявлением МОК. Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призвала не называть российских спортсменов, которые могут согласиться выступать в нейтральном статусе, предателями.

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