Журова: российских спортсменов заранее клеймят предателями

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призвала не называть российских спортсменов, которые могут согласиться выступать в нейтральном статусе, предателями.

«Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Ещё ничего не произошло. Никто не согласился, а их уже клеймят. Это неправильно! Конечно, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из наших спортсменов принял эти условия МОК. Но давайте не будем заранее вешать ярлыки на атлетов», — цитирует Журову Sport24.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что откажется помогать спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе и подпишут отказную декларацию.