Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступать на условиях МОК

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что откажется помогать спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе и подпишут отказную декларацию.
Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступать на условиях МОК
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет». Если кто‑то скажет «да», то для меня этот кто‑то будет предателем и не получит никакой помощи», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в российских лыжных гонках хватает внутренней конкуренции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить