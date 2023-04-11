Вяльбе назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступать на условиях МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что откажется помогать спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе и подпишут отказную декларацию.

«Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет». Если кто‑то скажет «да», то для меня этот кто‑то будет предателем и не получит никакой помощи», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в российских лыжных гонках хватает внутренней конкуренции.