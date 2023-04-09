Матыцин: думаю, норвежским лыжникам нас не хватает, все сильнейшие — в России

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в российских лыжных гонках хватает внутренней конкуренции.
Матыцин: думаю, норвежским лыжникам нас не хватает, все сильнейшие — в России
  • РИА Новости

«Не хватает ли нам норвежцев? В лыжах? Думаю, норвежцам нас не хватает. А у нас конкуренция, все сильнейшие здесь. Сегодня мы определяем стандарты по организации международных соревнований, количеству снега, вниманию зрителей, атмосфере гостеприимства.

Конечно, весь спорт без конкуренции страдает. Но вместе с региональными командами и спортивными федерациями мы создали хорошую конкурентную среду», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева выиграла гонку преследования на Кубке России в Кировске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить