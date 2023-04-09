Матыцин: думаю, норвежским лыжникам нас не хватает, все сильнейшие — в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в российских лыжных гонках хватает внутренней конкуренции.

«Не хватает ли нам норвежцев? В лыжах? Думаю, норвежцам нас не хватает. А у нас конкуренция, все сильнейшие здесь. Сегодня мы определяем стандарты по организации международных соревнований, количеству снега, вниманию зрителей, атмосфере гостеприимства.

Конечно, весь спорт без конкуренции страдает. Но вместе с региональными командами и спортивными федерациями мы создали хорошую конкурентную среду», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева выиграла гонку преследования на Кубке России в Кировске.