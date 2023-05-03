Российские велосипедисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов

Правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

«Разрешить на строгих условиях участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с РФ или Беларусью, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом», — говорится на официальном сайте UCI.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Олимпийский комитет России (ОКР) считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.

Ранее глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям до конца июля.