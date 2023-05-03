Вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили до конца июля

Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям до конца июля.

«Вопрос допуска будет рассмотрен только в конце июля на конгрессе международной федерации. Ожидается, что там будет обсуждаться создание независимой комиссии, которая будет рассматривать заявки спортсменов», — цитирует Ешеева ТАСС.

21 апреля исполнительный комитет World Archery согласился рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о решениях международных спортивных организаций в отношении россиян и белорусов.