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Вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили до конца июля

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Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям до конца июля.
Вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили до конца июля
  • РИА Новости

«Вопрос допуска будет рассмотрен только в конце июля на конгрессе международной федерации. Ожидается, что там будет обсуждаться создание независимой комиссии, которая будет рассматривать заявки спортсменов», — цитирует Ешеева ТАСС. 

21 апреля исполнительный комитет World Archery согласился рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о решениях международных спортивных организаций в отношении россиян и белорусов.

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