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Путин: международные чиновники наносят ущерб олимпийскому движению

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Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о решениях международных спортивных организаций в отношении россиян и белорусов.
Путин: международные чиновники наносят ущерб олимпийскому движению
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Наши спортсмены принимают и продолжат принимать участие в международных соревнованиях. Не буду говорить, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Они только, к сожалению, наносят ущерб олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами, странами, тем более в условиях каких‑то конфликтов», — цитирует Путина «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Олимпийский комитет России (ОКР) считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения.

Ранее Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае допуска на соревнования и с учётом успешного прохождения отбора.

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