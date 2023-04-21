Международная федерация стрельбы из лука допустит россиян до соревнований

Международная федерация стрельбы (World Archery) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что исполнительный комитет World Archery согласился изучить возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация бадминтона сохранила запрет на участие россиян в международных турнирах.