Международная федерация стрельбы из лука допустит россиян до соревнований
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что исполнительный комитет World Archery согласился изучить возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее сообщалось, что Всемирная федерация бадминтона сохранила запрет на участие россиян в международных турнирах.