Всемирная федерация бадминтона сохранила запрет на участие россиян в международных турнирах

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Всемирная федерация бадминтона сохранила (BWF) запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.
Всемирная федерация бадминтона сохранила запрет на участие россиян в международных турнирах
  • Gettyimages.ru
  • © Paewalin Thongthew / EyeEm

Как сообщается на сайте BWF, решение было принято советом организации 18 апреля.

«С учётом рисков, а также шагов по обеспечению большей ясности в отношении критериев МОК по допуску и любых последствий, которые это может иметь, включая условия, связанные с олимпийским отбором и потенциальным участием спортсменов в Играх, BWF не уверена, что сейчас есть основания для отмены отстранения российских и белорусских игроков и официальных лиц.

Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем поддерживать открытый диалог с членами BWF и нашими партнерами по международному спортивному движению, чтобы своевременно пересмотреть нашу позицию», — говорится в заявлении BWF.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз настольного тенниса в ближайшее время может допустить российских спортсменов до участия в турнирах.

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