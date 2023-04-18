Европейский союз настольного тенниса присоединится к работе по допуску россиян до турниров

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) в ближайшее время может допустить российских спортсменов до участия в турнирах.

Рабочая группа оценит возможные пути возвращения россиян и белорусов на турниры под эгидой ETTU в соответствии с недавними рекомендациями Международного олимпийского комитета, сообщает РИА Новости.



Решение присоединиться к рабочей группе Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принято большинством голосов на заседании исполкома организации.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК.