Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что организация примет решение о допуске российских спортсменов к соревнованиям без учёта решений Международного олимпийского комитета (МОК).

«Наша позиция в отношении России и Белоруссии не изменилась. Рекомендации МОК не распространяются на паралимпийское движение», — приводит слова Парсонса Kyodo.

Глава МПК также заявил, что российские и белорусские паралимпийцы могут быть не допущены к соревнованиям даже в том случае, если спортсменам из России и Белоруссии разрешат выступить на Олимпийских играх.

«Такое возможно, потому что мы разные автономные организации», — заявил он.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее МОК заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены будут участвовать в турнирах.