«Каждый волен выбирать свою судьбу»: кто из российских спортсменов пошёл на смену гражданства и почему

Длительное отстранение от международных соревнований привело к тому, что некоторые из российских спортсменов решились на смену гражданства. Процесс не приобрёл массовый характер, однако национальные сборные всё-таки потеряли некоторых сильных атлетов. Кто из соотечественников перешёл под флаги других государств и почему они сделали такой выбор — в материале RT.

Анна Пракатень, Николай Пименов (академическая гребля)

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле среди одиночек Анна Пракатень теперь будет выступать за Узбекистан. Для 30-летней спортсменки это уже второй переход в карьере. В 2017 году уроженка Минска переехала в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться у Андрея Костыгова, потом сменила белорусский паспорт на российский и в 2019-м пробилась в национальную сборную. Первую громкую победу она одержала два года спустя на чемпионате Европы, а вслед за тем сотворила сенсацию на Играх в Токио, завоевав серебро. Для России это была первая медаль у одиночниц со времён московской Олимпиады-80.

В Федерации гребного спорта России возлагали большие надежды на Пракатень в свете Игр-2024 в Париже, однако политическая ситуация внесла свои коррективы. Причём расставание Анны с командой получилось, судя по всему, не слишком красивым. Спортсменка попросила тренеров не вызывать её на сбор в связи с завершением карьеры, но потом выяснилось, что она занимается оформлением документов по смене спортивного гражданства.

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«Конечно, её уход для нашей команды является серьёзной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно», — заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

Аналогичное решение принял Николай Пименов, сын вице-чемпиона Олимпиады 1980 года Юрия Пименова. Он будет выступать за сборную Сербии.

Впрочем, пока неизвестно, смогут ли гребцы принять участие в ближайшей Олимпиаде, ради которой всё, вероятно, и затевалось. В Международной федерации гребного спорта существует правило о двухлетнем карантине при смене флага, однако, по мнению Свирина, для россиян могут сделать исключение.

Анастастия Кирпичникова, Марк Николаев (плавание)

Анастасия Кирпичникова родилась в Свердловской области, с 12 лет тренировалась в училище Олимпийского резерва в Екатеринбурге. На юниорском первенстве Европы 2015 года воспитанница Дмитрия Шалагина завоевала три медали: серебро на 800 м, бронзу на 400 м и золото в эстафете. Но после этого результаты спортсменки долгое время не росли, и в 2019 году она решилась на кардинальные перемены — по приглашению подруги Анны Егоровой уехала тренироваться во Францию под руководством Филиппа Луки.

Самые яркие достижения Кирпичниковой пришлись на 2021 год. Так, за несколько месяцев до Олимпиады она завоевала два серебра и бронзу на чемпионате Европы, а на Играх в Токио стала первой россиянкой, которая совместила выступление в бассейне и на открытой воде. До медалей спортсменка не доплыла, но получила хороший опыт. После Олимпиады она выиграла три золота чемпионата Европы, а также серебро чемпионата мира на короткой воде.

Все соревнования 2022 года, в том числе и внутри страны, россиянка пропустила, сославшись на сложности с перелётами из Европы. Однако, как пишет «Спорт-Экспресс», ещё прошлой весной она запустила процесс получения французского гражданства, который к настоящему моменту находится в заключительной стадии.

Анастасия Кирпичникова после финиша финального заплыва на 800 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Примерно в то же время отправился в Австралию Марк Николаев. Большими успехами 25-летний спортсмен, специализирующийся в плавании на спине, похвастаться не может — он выступал за сборную в основном на студенческих соревнованиях, на чемпионате страны несколько раз поднимался на пьедестал, но ни разу не выигрывал. В 2015—2019 годах Марк учился в США и выступал на местных соревнованиях за университетскую команду.

На Зелёном континенте Николаев тренируется в клубе Bull Sharks, и в августе прошлого года даже выиграл внутреннее первенство Австралии на стометровке в 25-метровых бассейнах с результатом 50,79 секунды.

«С нашей стороны по отношению к этим спортсменам нет никаких злых умыслов, противоречий. Нет оснований им вредить. Настя давно живёт во Франции. То же самое и по Марку Николаеву. Никаких ассоциаций с побегом тут и быть не может. Это просто жизненная ситуация, они будут жить в другой стране, выступать за другую сборную», — заявил по поводу переходов президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «Матч ТВ».

Таким образом, Кирпичникова и Николаев даже смогут принять участие в ближайшем чемпионате мира в Фукуоке, куда остальным россиянам путь закрыт. Однако вопрос с Олимпиадой в Париже пока остаётся открытым. По словам Сальникова, по текущим правилам World Aquatics для выступления на Играх требуется выдержать трёхлетний карантин, но, возможно, федерация разработает процедуру ускоренного рассмотрения заявок для россиян. В этом более чем заинтересована Франция, ведь Анастасия вполне может стать для неё героиней Олимпиады.

Даурен Куруглиев (вольная борьба)

Даурен Куруглиев — двукратный чемпион России и Европы по вольной борьбе, однако второе в карьере первенство континента уроженец Дербента выиграл уже под флагом Греции. Турнир прошёл в Загребе на прошлой неделе и стал для борца первым международным соревнованием в новой сборной. В финале весовой категории до 86 кг Куруглиев победил прошлогоднего чемпиона Европы Майлза Амина.

«Даурен Куруглиев принял решение сменить гражданство и теперь будет выступать за сборную Греции. Ему 30 лет, и всё, что можно было сделать для нашей страны, он сделал. Даурен полностью посвятил себя сборной России, борец выиграл и Европейские игры, и Кубок мира. Даурен, его родные и близкие приняли такое решение», — прокомментировал решение спортсмена его тренер Гайдар Гайдаров.

Победитель II Европейских игр в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Даурен Куруглиев

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Елизавета Луговских, Вера Туголукова, Анастасия Симакова (художественная гимнастика)

Сразу три представительницы художественной гимнастики перешли под флаги других стран. 22-летняя Елизавета Луговских будет выступать за Черногорию, 18-летняя Анастасия Симакова перешла в сборную Германии, а 14-летняя Вера Туголукова — в команду Кипра. В состав российской национальной команды в своё время попадала лишь Симакова, но это было до Олимпиады в Токио. Её самый большой успех случился на чемпионате мира среди юниоров 2019 года, где она завоевала золото в упражнении со скакалкой, а также в командном многоборье.

Летом прошлого года Анастасия вместе с семьёй перебралась в Германию, а в феврале получила немецкий паспорт. Всё это время она занималась в клубе «Айнтрахт Франкфурт» и даже выступала на этапах чемпионата Германии. Однако о своём грядущем переходе гимнастка не сочла нужным уведомить Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. Тем не менее FIG уже одобрила её выступления за немецкую команду.

«Я не знала, что она выступала в Бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», — говорила по этому поводу глава ВФХГ Ирина Винер прошлой осенью.

Уроженка Пензы Луговских дебютировала на взрослом уровне шесть лет назад, но в основную сборную России так и не пробилась. В её активе несколько наград международных турниров, в том числе золото, два серебра и бронза этапа Кубка мира в Портимо в 2017 году.

«Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса», — заметила Винер.

Туголукова за недолгую карьеру в России запомнилась несколькими медалями на первенстве страны прошлого года, а также выступлением на играх «Дети Азии». Там она завоевала золото, два серебра и бронзу.

Тем временем, спортсменка уже успела принести Кипру несколько медалей. В марте она стала второй в упражнении с обручем на турнире в Греции, а на апрельских соревнованиях в Софии выиграла два золота (мяч, булавы) и серебро (лента).

Сардана Трофимова (лёгкая атлетика)

Сардана Трофимова — трёхкратная победительница Московского марафона и пятикратная чемпионка России в этой дисциплине. Она — однозначно лучшая бегунья страны на длинных дистанциях за последние десять лет, однако в силу различных обстоятельств Сардана так и не выступила на Олимпиаде. До Игр в Рио-де-Жанейро российскую сборную, за исключением Дарьи Клишиной, не допустили из-за допингового скандала, а в Токио уроженка Якутска не поехала, так как не попала в десятку избранных, которых Всероссийская федерация лёгкой атлетики решила отправить на соревнования. Это стало для спортсменки большим разочарованием.

«Я очень расстроена, что не смогла попасть на Олимпиаду и считаю, что в этом вина федерации. О том, что в Токио поедут только десять российских легкоатлетов, было известно ещё в 2019 году. Затем случилась пандемия, и я в глубине души надеялась, что федерация поработает, отстоит своих спортсменов и попробует отправить больше атлетов. Нас не так много было, кто выполнил нормативы, около 40 человек. Они могли бы постараться что-то сделать, у них было два года, но в итоге ничего не сделали», — говорила бегунья осенью 2021-го.

И когда в прошлом году почти всех российских спортсменов отстранили от международных стартов на неопределённый срок, Трофимова решилась на кардинальный шаг, чтобы исполнить мечту и всё-таки попасть на Игры в Париже. Они станут, по сути, её последним шансом побороться за олимпийское золото, ведь в следующем году бегунье исполнится 36. Теперь марафонка выступает за Киргизию и уже приносит этой сборной первые медали. Так, 23 апреля она заняла второе место на марафоне в Белграде. Следующая цель Трофимовой — Азиатские игры, которые пройдут осенью в Китае. Именно на них она планирует выполнить олимпийский норматив и гарантировать себе выступление в Париже.

Сардана Трофимова на дистанции марафона на ЧМ-2019 по лёгкой атлетике в Дохе

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Александра Костенюк, Александр Предке, Алексей Сарана (шахматы)

Смена гражданства в шахматах — явление нередкое, однако уход в стан сборной Швейцарии одной из лучших спортсменок последних лет для многих стало неприятной неожиданностью.

Александра Костенюк — 12-я чемпионка мира, трёхкратная победительница всемирных шахматных олимпиад, чемпионка мира по рапиду 2021 года, победительница первого Кубка мира по шахматам среди женщин. Кроме того, в её активе несчётное количество медалей с различных первенств как Европы, так и мира, в том числе командных.

«Потеря большая... Я считаю, что адекватной замены Костенюк у нас нет. Сборная ослабится, но, насколько сильно это скажется на результатах, сказать сложно. Ничего хорошего здесь нет», — говорил по поводу решения Александры гроссмейстер Сергей Карякин.

У Костенюк уже больше десяти лет есть швейцарский паспорт, так как она была замужем за гражданином этой страны. Впрочем, ФИДЕ максимально упростила процесс перехода под другой флаг для представителей России в связи с «переездом» Федерации шахмат России в Азию. Теперь гроссмейстерам достаточно просто подать заявку и уже на следующий день они могут выступать за новую сборную. Условие лишь одно — она должна входить в Европейский шахматный союз.

Этой процедурой воспользовались не только Костенюк, но также Александр Предке и Алексей Сарана, которые теперь представляют Сербию. 29-летний Предке занимает 49-е место в мировом рейтинге, а 23-летний Сарана — 50-е. Несмотря на то, что в марте Алексей стал чемпионом Европы, в ФШР не стали сокрушаться по поводу его ухода.

«Он не был в первой сборной России, поэтому вряд ли это можно назвать потерей. Сарана хороший гроссмейстер, но посыпать голову пеплом не надо», — отметил исполнительный директор федерации Александр Ткачёв.

Софья Просвирнова (шорт-трек)

Серьёзной потерей для сборной России по шорт-треку стал переход под флаг Дании Софьи Просвирновой. 25-летняя спортсменка — один из лидеров команды. Она пять раз выигрывала чемпионаты Европы, семь раз завоёвывала на них серебро и ещё шесть — бронзу. Кроме того, Софья — победительница Универсиады-2019 и обладательница двух серебряных и двух бронзовых наград чемпионатов мира. Шорт-трекистка принимала участие в трёх последних Олимпиадах и завершать карьеру не намерена. Но теперь она будет складывать медали в копилку датской сборной.

По признанию самой спортсменки, это решение далось ей невероятно сложно, однако на кону стояло семейное счастье. Дело в том, что Просвирнова замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом и живёт вместе с ним на его родине. Однако Союз конькобежцев России не может финансировать её тренировки за рубежом, да и приезд на внутренние соревнования из Европы в текущей ситуации сильно затруднён. После долгих раздумий Софья приняла решение о переходе в сборную Дании.

«Я очень люблю Россию. Я рождена здесь. Горжусь ей. Столько лет представляла её на соревнованиях. Некоторым кажется, что смена гражданства — это как щелчок пальцами. Но мне нереально тяжело далось это решение. Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело. Но я сама приняла такое решение. В сложившейся ситуации оно кажется мне единственно правильным. От этого я не перестану быть русской», — заявила по этому поводу спортсменка.

Софья Просвирнова в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку

РИА Новости

© Владимир Песня

Роберт Шварцман, Денис Кротов, Константин Жильцов (автогонки)

Роберт Шварцман — российский вундеркинд автоспорта. Он начал заниматься картингом в четыре года, а первую крупную победу одержал в девять, выиграв мировой гранд-финал Easykart. Через шесть лет Роберт перешёл в «Формулу-4», а спустя ещё пять, в 2019 году, стал чемпионом «Формулы-3» в дебютном для себя сезоне. В «Формуле-2» гонщик также не потерялся, финишировав сначала на четвёртом, а затем и на втором местах по итогам года. В декабре 2021 года Шварцман принял участие в молодёжных тестах «Формулы-1» в Абу-Даби за рулём автомобилей команд Ferrari и Haas.

Всё это время юноша выступал под российским флагом, хотя родился в Тель-Авиве и имеет в том числе израильское гражданство. Его отец — израильтянин, а мать — россиянка. Однако после введения ряда ограничений по участию в международных стартах со стороны FIA Шварцман стал выступать под израильской лицензией. Осенью 2022-го он дебютировал в Королевской серии уже в новом статусе.

«Я жил в Израиле до трёх лет, затем семья решила переехать в Россию в связи с работой. Мы регулярно приезжали в Израиль с моими родителями. У меня там друзья, связи. Папа выбрал для моих выступлений российский флаг, когда я был маленьким, — в первую очередь по причинам, связанным со спонсорскими возможностями», — заявлял Роберт.

Под флаг Израиля перешёл и ещё один российский автогонщик — Константин Жильцов. 57-летний штурман решился на этот шаг ради участия в «Дакаре», в котором регулярно принимал участие с 2005 года. В итоге он выступил на ралли 2023 года в экипаже ещё одного бывшего россиянина Дениса Кротова, который сменил гражданство на киргизское.

Гонщики, представлявшие немецкую команду X-raid на мини-багги John Cooper Works, преодолели всю дистанцию престижного марафона и заняли 21-е место.

«У меня есть второе гражданство, я этого не скрываю. И, имея такую возможность, я действительно хочу заниматься спортом, но при этом я всё равно гражданин России и не собираюсь отказывать от российского паспорта. Просто сейчас чисто механически нет возможности заниматься спортом без другого спортивного гражданства. Понимаю, что на меня идут напасти по поводу того, что я предатель родины. Но я сам знаю, что у меня в душе творится. Я считаю, что нельзя осуждать профессиональных спортсменов, которые хотят им заниматься. Тем более, я никаким образом не собираюсь выступать за страны, которые против России или вводят санкции», — говорил Жильцов осенью прошлого года.