«Каждый волен выбирать свою судьбу»: кто из российских спортсменов пошёл на смену гражданства и почему
- Вице-чемпионка Олимпиады в Токио Анна Пракатень
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Анна Пракатень, Николай Пименов (академическая гребля)
Вице-чемпионка Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле среди одиночек Анна Пракатень теперь будет выступать за Узбекистан. Для 30-летней спортсменки это уже второй переход в карьере. В 2017 году уроженка Минска переехала в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться у Андрея Костыгова, потом сменила белорусский паспорт на российский и в 2019-м пробилась в национальную сборную. Первую громкую победу она одержала два года спустя на чемпионате Европы, а вслед за тем сотворила сенсацию на Играх в Токио, завоевав серебро. Для России это была первая медаль у одиночниц со времён московской Олимпиады-80.
В Федерации гребного спорта России возлагали большие надежды на Пракатень в свете Игр-2024 в Париже, однако политическая ситуация внесла свои коррективы. Причём расставание Анны с командой получилось, судя по всему, не слишком красивым. Спортсменка попросила тренеров не вызывать её на сбор в связи с завершением карьеры, но потом выяснилось, что она занимается оформлением документов по смене спортивного гражданства.
«Конечно, её уход для нашей команды является серьёзной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно», — заявил глава ФГСР Алексей Свирин.
Аналогичное решение принял Николай Пименов, сын вице-чемпиона Олимпиады 1980 года Юрия Пименова. Он будет выступать за сборную Сербии.
Впрочем, пока неизвестно, смогут ли гребцы принять участие в ближайшей Олимпиаде, ради которой всё, вероятно, и затевалось. В Международной федерации гребного спорта существует правило о двухлетнем карантине при смене флага, однако, по мнению Свирина, для россиян могут сделать исключение.
Анастастия Кирпичникова, Марк Николаев (плавание)
Анастасия Кирпичникова родилась в Свердловской области, с 12 лет тренировалась в училище Олимпийского резерва в Екатеринбурге. На юниорском первенстве Европы 2015 года воспитанница Дмитрия Шалагина завоевала три медали: серебро на 800 м, бронзу на 400 м и золото в эстафете. Но после этого результаты спортсменки долгое время не росли, и в 2019 году она решилась на кардинальные перемены — по приглашению подруги Анны Егоровой уехала тренироваться во Францию под руководством Филиппа Луки.
Самые яркие достижения Кирпичниковой пришлись на 2021 год. Так, за несколько месяцев до Олимпиады она завоевала два серебра и бронзу на чемпионате Европы, а на Играх в Токио стала первой россиянкой, которая совместила выступление в бассейне и на открытой воде. До медалей спортсменка не доплыла, но получила хороший опыт. После Олимпиады она выиграла три золота чемпионата Европы, а также серебро чемпионата мира на короткой воде.
Все соревнования 2022 года, в том числе и внутри страны, россиянка пропустила, сославшись на сложности с перелётами из Европы. Однако, как пишет «Спорт-Экспресс», ещё прошлой весной она запустила процесс получения французского гражданства, который к настоящему моменту находится в заключительной стадии.
- Анастасия Кирпичникова после финиша финального заплыва на 800 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Примерно в то же время отправился в Австралию Марк Николаев. Большими успехами 25-летний спортсмен, специализирующийся в плавании на спине, похвастаться не может — он выступал за сборную в основном на студенческих соревнованиях, на чемпионате страны несколько раз поднимался на пьедестал, но ни разу не выигрывал. В 2015—2019 годах Марк учился в США и выступал на местных соревнованиях за университетскую команду.
На Зелёном континенте Николаев тренируется в клубе Bull Sharks, и в августе прошлого года даже выиграл внутреннее первенство Австралии на стометровке в 25-метровых бассейнах с результатом 50,79 секунды.
«С нашей стороны по отношению к этим спортсменам нет никаких злых умыслов, противоречий. Нет оснований им вредить. Настя давно живёт во Франции. То же самое и по Марку Николаеву. Никаких ассоциаций с побегом тут и быть не может. Это просто жизненная ситуация, они будут жить в другой стране, выступать за другую сборную», — заявил по поводу переходов президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «Матч ТВ».
Таким образом, Кирпичникова и Николаев даже смогут принять участие в ближайшем чемпионате мира в Фукуоке, куда остальным россиянам путь закрыт. Однако вопрос с Олимпиадой в Париже пока остаётся открытым. По словам Сальникова, по текущим правилам World Aquatics для выступления на Играх требуется выдержать трёхлетний карантин, но, возможно, федерация разработает процедуру ускоренного рассмотрения заявок для россиян. В этом более чем заинтересована Франция, ведь Анастасия вполне может стать для неё героиней Олимпиады.
Даурен Куруглиев (вольная борьба)
Даурен Куруглиев — двукратный чемпион России и Европы по вольной борьбе, однако второе в карьере первенство континента уроженец Дербента выиграл уже под флагом Греции. Турнир прошёл в Загребе на прошлой неделе и стал для борца первым международным соревнованием в новой сборной. В финале весовой категории до 86 кг Куруглиев победил прошлогоднего чемпиона Европы Майлза Амина.
«Даурен Куруглиев принял решение сменить гражданство и теперь будет выступать за сборную Греции. Ему 30 лет, и всё, что можно было сделать для нашей страны, он сделал. Даурен полностью посвятил себя сборной России, борец выиграл и Европейские игры, и Кубок мира. Даурен, его родные и близкие приняли такое решение», — прокомментировал решение спортсмена его тренер Гайдар Гайдаров.
- Победитель II Европейских игр в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Даурен Куруглиев
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Елизавета Луговских, Вера Туголукова, Анастасия Симакова (художественная гимнастика)
Сразу три представительницы художественной гимнастики перешли под флаги других стран. 22-летняя Елизавета Луговских будет выступать за Черногорию, 18-летняя Анастасия Симакова перешла в сборную Германии, а 14-летняя Вера Туголукова — в команду Кипра. В состав российской национальной команды в своё время попадала лишь Симакова, но это было до Олимпиады в Токио. Её самый большой успех случился на чемпионате мира среди юниоров 2019 года, где она завоевала золото в упражнении со скакалкой, а также в командном многоборье.
Летом прошлого года Анастасия вместе с семьёй перебралась в Германию, а в феврале получила немецкий паспорт. Всё это время она занималась в клубе «Айнтрахт Франкфурт» и даже выступала на этапах чемпионата Германии. Однако о своём грядущем переходе гимнастка не сочла нужным уведомить Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. Тем не менее FIG уже одобрила её выступления за немецкую команду.
«Я не знала, что она выступала в Бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», — говорила по этому поводу глава ВФХГ Ирина Винер прошлой осенью.
Уроженка Пензы Луговских дебютировала на взрослом уровне шесть лет назад, но в основную сборную России так и не пробилась. В её активе несколько наград международных турниров, в том числе золото, два серебра и бронза этапа Кубка мира в Портимо в 2017 году.
«Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса», — заметила Винер.
Туголукова за недолгую карьеру в России запомнилась несколькими медалями на первенстве страны прошлого года, а также выступлением на играх «Дети Азии». Там она завоевала золото, два серебра и бронзу.
Тем временем, спортсменка уже успела принести Кипру несколько медалей. В марте она стала второй в упражнении с обручем на турнире в Греции, а на апрельских соревнованиях в Софии выиграла два золота (мяч, булавы) и серебро (лента).
Сардана Трофимова (лёгкая атлетика)
Сардана Трофимова — трёхкратная победительница Московского марафона и пятикратная чемпионка России в этой дисциплине. Она — однозначно лучшая бегунья страны на длинных дистанциях за последние десять лет, однако в силу различных обстоятельств Сардана так и не выступила на Олимпиаде. До Игр в Рио-де-Жанейро российскую сборную, за исключением Дарьи Клишиной, не допустили из-за допингового скандала, а в Токио уроженка Якутска не поехала, так как не попала в десятку избранных, которых Всероссийская федерация лёгкой атлетики решила отправить на соревнования. Это стало для спортсменки большим разочарованием.
«Я очень расстроена, что не смогла попасть на Олимпиаду и считаю, что в этом вина федерации. О том, что в Токио поедут только десять российских легкоатлетов, было известно ещё в 2019 году. Затем случилась пандемия, и я в глубине души надеялась, что федерация поработает, отстоит своих спортсменов и попробует отправить больше атлетов. Нас не так много было, кто выполнил нормативы, около 40 человек. Они могли бы постараться что-то сделать, у них было два года, но в итоге ничего не сделали», — говорила бегунья осенью 2021-го.
И когда в прошлом году почти всех российских спортсменов отстранили от международных стартов на неопределённый срок, Трофимова решилась на кардинальный шаг, чтобы исполнить мечту и всё-таки попасть на Игры в Париже. Они станут, по сути, её последним шансом побороться за олимпийское золото, ведь в следующем году бегунье исполнится 36. Теперь марафонка выступает за Киргизию и уже приносит этой сборной первые медали. Так, 23 апреля она заняла второе место на марафоне в Белграде. Следующая цель Трофимовой — Азиатские игры, которые пройдут осенью в Китае. Именно на них она планирует выполнить олимпийский норматив и гарантировать себе выступление в Париже.
- Сардана Трофимова на дистанции марафона на ЧМ-2019 по лёгкой атлетике в Дохе
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Александра Костенюк, Александр Предке, Алексей Сарана (шахматы)
Смена гражданства в шахматах — явление нередкое, однако уход в стан сборной Швейцарии одной из лучших спортсменок последних лет для многих стало неприятной неожиданностью.
Александра Костенюк — 12-я чемпионка мира, трёхкратная победительница всемирных шахматных олимпиад, чемпионка мира по рапиду 2021 года, победительница первого Кубка мира по шахматам среди женщин. Кроме того, в её активе несчётное количество медалей с различных первенств как Европы, так и мира, в том числе командных.
«Потеря большая... Я считаю, что адекватной замены Костенюк у нас нет. Сборная ослабится, но, насколько сильно это скажется на результатах, сказать сложно. Ничего хорошего здесь нет», — говорил по поводу решения Александры гроссмейстер Сергей Карякин.
У Костенюк уже больше десяти лет есть швейцарский паспорт, так как она была замужем за гражданином этой страны. Впрочем, ФИДЕ максимально упростила процесс перехода под другой флаг для представителей России в связи с «переездом» Федерации шахмат России в Азию. Теперь гроссмейстерам достаточно просто подать заявку и уже на следующий день они могут выступать за новую сборную. Условие лишь одно — она должна входить в Европейский шахматный союз.
Этой процедурой воспользовались не только Костенюк, но также Александр Предке и Алексей Сарана, которые теперь представляют Сербию. 29-летний Предке занимает 49-е место в мировом рейтинге, а 23-летний Сарана — 50-е. Несмотря на то, что в марте Алексей стал чемпионом Европы, в ФШР не стали сокрушаться по поводу его ухода.
«Он не был в первой сборной России, поэтому вряд ли это можно назвать потерей. Сарана хороший гроссмейстер, но посыпать голову пеплом не надо», — отметил исполнительный директор федерации Александр Ткачёв.
Софья Просвирнова (шорт-трек)
Серьёзной потерей для сборной России по шорт-треку стал переход под флаг Дании Софьи Просвирновой. 25-летняя спортсменка — один из лидеров команды. Она пять раз выигрывала чемпионаты Европы, семь раз завоёвывала на них серебро и ещё шесть — бронзу. Кроме того, Софья — победительница Универсиады-2019 и обладательница двух серебряных и двух бронзовых наград чемпионатов мира. Шорт-трекистка принимала участие в трёх последних Олимпиадах и завершать карьеру не намерена. Но теперь она будет складывать медали в копилку датской сборной.
По признанию самой спортсменки, это решение далось ей невероятно сложно, однако на кону стояло семейное счастье. Дело в том, что Просвирнова замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом и живёт вместе с ним на его родине. Однако Союз конькобежцев России не может финансировать её тренировки за рубежом, да и приезд на внутренние соревнования из Европы в текущей ситуации сильно затруднён. После долгих раздумий Софья приняла решение о переходе в сборную Дании.
«Я очень люблю Россию. Я рождена здесь. Горжусь ей. Столько лет представляла её на соревнованиях. Некоторым кажется, что смена гражданства — это как щелчок пальцами. Но мне нереально тяжело далось это решение. Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело. Но я сама приняла такое решение. В сложившейся ситуации оно кажется мне единственно правильным. От этого я не перестану быть русской», — заявила по этому поводу спортсменка.
- Софья Просвирнова в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку
- РИА Новости
- © Владимир Песня
Роберт Шварцман, Денис Кротов, Константин Жильцов (автогонки)
Роберт Шварцман — российский вундеркинд автоспорта. Он начал заниматься картингом в четыре года, а первую крупную победу одержал в девять, выиграв мировой гранд-финал Easykart. Через шесть лет Роберт перешёл в «Формулу-4», а спустя ещё пять, в 2019 году, стал чемпионом «Формулы-3» в дебютном для себя сезоне. В «Формуле-2» гонщик также не потерялся, финишировав сначала на четвёртом, а затем и на втором местах по итогам года. В декабре 2021 года Шварцман принял участие в молодёжных тестах «Формулы-1» в Абу-Даби за рулём автомобилей команд Ferrari и Haas.
Всё это время юноша выступал под российским флагом, хотя родился в Тель-Авиве и имеет в том числе израильское гражданство. Его отец — израильтянин, а мать — россиянка. Однако после введения ряда ограничений по участию в международных стартах со стороны FIA Шварцман стал выступать под израильской лицензией. Осенью 2022-го он дебютировал в Королевской серии уже в новом статусе.
«Я жил в Израиле до трёх лет, затем семья решила переехать в Россию в связи с работой. Мы регулярно приезжали в Израиль с моими родителями. У меня там друзья, связи. Папа выбрал для моих выступлений российский флаг, когда я был маленьким, — в первую очередь по причинам, связанным со спонсорскими возможностями», — заявлял Роберт.
Под флаг Израиля перешёл и ещё один российский автогонщик — Константин Жильцов. 57-летний штурман решился на этот шаг ради участия в «Дакаре», в котором регулярно принимал участие с 2005 года. В итоге он выступил на ралли 2023 года в экипаже ещё одного бывшего россиянина Дениса Кротова, который сменил гражданство на киргизское.
Гонщики, представлявшие немецкую команду X-raid на мини-багги John Cooper Works, преодолели всю дистанцию престижного марафона и заняли 21-е место.
«У меня есть второе гражданство, я этого не скрываю. И, имея такую возможность, я действительно хочу заниматься спортом, но при этом я всё равно гражданин России и не собираюсь отказывать от российского паспорта. Просто сейчас чисто механически нет возможности заниматься спортом без другого спортивного гражданства. Понимаю, что на меня идут напасти по поводу того, что я предатель родины. Но я сам знаю, что у меня в душе творится. Я считаю, что нельзя осуждать профессиональных спортсменов, которые хотят им заниматься. Тем более, я никаким образом не собираюсь выступать за страны, которые против России или вводят санкции», — говорил Жильцов осенью прошлого года.
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