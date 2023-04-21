Губерниев — о смене Кирпичниковой спортивного гражданства: этот процесс не остановить

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал чемпионку Европы по плаванию Анастасию Кирпичникову не обращать внимания на критику из-за решения сменить спортивное гражданство.

«Этот процесс не оставить: спортсмены в любом случае будут уезжать. Это её право и её выбор, я хочу ей пожелать удачи», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «наверняка найдутся люди, которые будут считать, что она предала свою страну».

«Ей нужно вытянуть левую руку и медленно вытянуть средний палец, как было сказано в «Полицейской академии». Это её выбор и её жизнь», — заключил Губерниев.

Кирпичникова 21 апреля дала понять, что действительно занимается сменой спортивного гражданства на французское.

22-летняя спортсменка завоевала три золотые медали ЧЕ на короткой воде 2021 года в Казани. Также в её активе два серебра и бронза первенства Европы в Будапеште (2021-й) и серебро чемпионата мира в Абу-Даби (2021-й).

Кирпичникова — первая россиянка в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и на открытой воде.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) проверит мировой рекорд в плавании на 200 м брасом, который установила Евгения Чикунова на чемпионате России в Казани.