В Федерации гребного спорта России сообщили о смене Пименовым спортивного гражданства

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что Николай Пименов принял решение сменить спортивное гражданство.

«Николай Пименов тоже меняет спортивное гражданство и будет выступать за Сербию. По причине того, что хочет выступать и тренироваться на высоком международном уровне», — цитирует Свирина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в рамках сегодняшней ситуации спортсмены не могут найти для себя мотивацию, чтобы выступать на внутренних российских соревнованиях.

Международная федерация гребли (World Rowing) запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпиады Анна Пракатень приняла решение сменить спортивное гражданство.