Серебряный призёр Олимпиады по гребле Пракатень перейдёт в сборную Узбекистана

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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что серебряный призёр Олимпиады Анна Пракатень приняла решение сменить спортивное гражданство.
Серебряный призёр Олимпиады по гребле Пракатень перейдёт в сборную Узбекистана
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«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Конечно, её уход для нашей команды является серьёзной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу», — цитирует Свирина ТАСС.

При этом он не стал осуждать решение 30-летней российской спортсменки.

«Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно», — добавил Свирин.

Пракатень является чемпионкой Европы и первой россиянкой с 1980 года, которая смогла выиграть олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке. Спортсменка завоевала серебро Игр 2020 года в Токио.

Международная федерация гребли (World Rowing) запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин высказался о возможном снятии санкций с российских спортсменов.

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