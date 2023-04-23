Серебряный призёр Олимпиады по гребле Пракатень перейдёт в сборную Узбекистана

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что серебряный призёр Олимпиады Анна Пракатень приняла решение сменить спортивное гражданство.

«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Конечно, её уход для нашей команды является серьёзной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу», — цитирует Свирина ТАСС.

При этом он не стал осуждать решение 30-летней российской спортсменки.

«Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно», — добавил Свирин.

Пракатень является чемпионкой Европы и первой россиянкой с 1980 года, которая смогла выиграть олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке. Спортсменка завоевала серебро Игр 2020 года в Токио.

Международная федерация гребли (World Rowing) запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин высказался о возможном снятии санкций с российских спортсменов.