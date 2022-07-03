«Трагедии делать не нужно»: какие российские спортсмены сменили гражданство за последнее время

Переживания о возможной тенденции к смене гражданства российскими спортсменами в связи с санкциями пока оказываются сильно преувеличенными. За последнее время эксперты отметили лишь четыре перехода. Как отмечают специалисты, чаще всего из этих изменений «трагедии делать не нужно».

В последние дни в российском медиа-пространстве обсуждали слухи о возможной смене гражданства перспективной парой танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Пока журналисты и фанаты на разные лады обсуждали возможный брак спортсменов, позволяющий партнёру получить американский паспорт, и перспективы дуэта пробиться в олимпийскую сборную США, прославленный тренер Татьяна Тарасова призывала всех охладить пыл.

«Если сейчас раскручивать тему перехода Смолкина и Дэвис, то фигуристы, которые раньше не рассматривали такую возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела», — заявила специалист.

Однако и Дэвис со Смолкиным опровергли циркулирующие слухи, и в целом проблема смены гражданства в российском спорте не стоит остро. За несколько месяцев с момента введения масштабных санкций в отношении отечественных атлетов на фоне спецоперации на Украине не ушёл и даже не намекнул на такую возможность ни один из действующих сборников или даже перспективных юниоров, которые живут и тренируются в России. На сегодняшний день известно о четырёх сколь бы то ни было интересных переходах.

Павел Сиваков (Франция)

globallookpress.com

© Panoramic/Keystone Press Agency

Павел Сиваков — потомственный велогонщик, сын призёра «Джиро» Алексея Сивакова и двукратной чемпионки мира Александры Колясевой — родился в Италии и переехал во Францию в возрасте одного года.

Будущий спортсмен вырос в Париже, и с родиной родителей его мало что связывало кроме формального гражданства. Паспорт Франции у гонщика появился ещё в 2017-м, однако тогда он всячески подчёркивал, что продолжит выступать под российским триколором.

Всё изменилось в марте 2022 года, когда стало известно, что Международный союз велосипедистов одобрил его переход под французские знамёна.

Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов заявил, что отечественная сторона никак не могла помешать смене спортивного гражданства гонщиком.

«Мы жалеем, что потеряли сильного спортсмена, но сделать ничего не могли. Есть карантин по заявкам на соревнования, но наша федерация в процессе не участвует. Юристы отдают приоритет желанию человека», — цитирует трёхкратного олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

На Олимпиаде в Токио экс-россиянин занял 32-е место в командной шоссейной гонке.

Алина Кашлинская (Польша)

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Алина Кашлинская родилась в Москве в 1993 году. В шесть лет начала заниматься шахматами, в 13 лет стала самым юным в Европе и России женским международным мастером, а в 15 — международным гроссмейстером. В июле 2015-го Кашлинская вышла замуж за польского шахматиста Радослава Войташека и с тех пор постоянно живёт в Варшаве.

О смене гражданства Кашлинской стало известно в мае. Как отметил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский, в организации никак не препятствовали переходу.

«Алина замужем за польским гроссмейстером Войташеком и много лет живёт в Польше. У нас сохранились с ней прекрасные отношения. Каких-то взаимных обид и претензий нет», — цитирует функционера «Р-Спорт».

Евгений Романов (Норвегия)

© Wikimedia Commons/Public Domain

Ещё один шахматист в списке сменивших гражданство — уроженец Калининграда Евгений Романов. Его ситуация в чём-то схожа с обстоятельствами Кашлинской, с той только разницей, что он не перебрался в Норвегию насовсем, а жил там продолжительное время.

Спортсмен отправился в Европу в 2013 году и начал выступать в клубных турнирах. Так, он был признан лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне-2012/13, а в Норвегии в составе разных команд пять раз становился чемпионом страны. Кроме того, Романов занимался и тренерской деятельностью — руководил мужской сборной Норвегии на Олимпиаде в Тромсё в 2014-м, готовил немецких шахматистов к Играм-2016 в Баку, а с женской сборной Грузии становился бронзовым призёром Олимпиады 2018 года в Батуми и серебряным медалистом командного первенства Европы-2019.

В начале марта Романов перешёл под флаг Норвегии. При этом получать паспорт этой страны он пока не планирует: изменения касаются только спорта.

«Я не был сильно связан с российскими шахматами. Сейчас возникло много проблем у тех, кто представляет Россию в качестве шахматистов или тренеров, и я пошёл на этот шаг, чтобы продолжить карьеру», — приводит слова спортсмена Газета.ру со ссылкой на норвежское издание VG.

По мнению вице-президента Шахматной федерации Москвы Сергея Смагина, со спортивной точки зрения страна ничего не потеряла в лице бронзового призёра чемпионата Европы-2013.

«Из ухода Романова не то что трагедии делать не нужно, — в этом даже драмы нет никакой», — заявил он.

Наталья Забияко (Канада)

Gettyimages.ru

© Rich Lam/International Skating Union

Серебряная призёрка Пхёнчхана в командном турнире фигуристов Наталья Забияко решила выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом. На первый взгляд, смена флага спортсменкой может показаться потерей, но не стоит забывать, что она не выступала на официальных соревнованиях с 2020-го.

После завершения карьеры Александром Энбертом из-за проблем со здоровьем Забияко не нашла себе пару и каталась в последнее время лишь в шоу. По мнению экспертов, возобновление карьеры в 27 лет после достаточно длительного перерыва — неоднозначная затея с непредсказуемым исходом.

«Если она это время не каталась, будет трудно. Шоу — это совсем другое дело. В спорте надо прыгать, а теряются прежде всего прыжки. Наверное, не может найти себя в другом месте и в другой роли, пусть пробует. Но это теперь уже не наши проблемы. Флаг ей в руки, но раз она переходит в сборную Канады, переживать за неё не буду, я патриотка», — заявила по этому поводу тренер Людмила Великова.

Примечательно, что это не первая смена гражданства Забияко. До 2014-го она выступала за Эстонию, а её партнёром являлся россиянин Александр Забоев. Спортсмены пропустили Олимпиаду в Сочи из-за того, что фигурист не смог вовремя получить эстонский паспорт. После этого пара распалась, а Забияко перебралась в отечественную сборную.