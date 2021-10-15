Сиваков заявил, что в мировом спорте присутствует дискриминация россиян

Российский велогонщик Павел Сиваков считает, что иностранцы склонны подозревать русских в допинге, если видят, что они показывают хорошие результаты.

«Я думаю, что существует некоторая дискриминация в восприятии: видят русского спортсмена, который показывает результат, — и возникают у некоторых мысли о том, насколько этот спортсмен чистый. Если судить по велоспорту за последние несколько лет, то в других странах проблемы тоже были. Да, есть своя история подобных проблем у нас, но не надо обобщать и переносить это на любого человека, не зная его. К тому же каждый спортсмен — это бренд. Наверное, это занижает стоимость твоего личного бренда, если ты в этот кризисный момент выступаешь под российским флагом. Однако я просто стараюсь всегда мыслить здраво, судить обо всём объективно, относиться с уважением к каждому и прежде всего делать своё дело, а не тратить энергию на то, что не могу изменить», — цитирует слова Сивакова «РИА Новости».

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