В WADA заявили, что Путин сможет посетить Олимпиаду в Пекине

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) ответили, сможет ли президент России Владимир Путин посетить Олимпиаду-2022 в Пекине вопреки действующему запрету для российских государственных чиновников.

Как сообщает «Чемпионат», в ответ на зaпрос в WADA процитировали документ, опубликованный в начале 2021 года, который гласит, что официальные лица/представители правительства России на протяжении двух лет не имеют права посещать Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Вместе с тем запрет не распространяется на официальных лиц/представителей, которые являются членами МОК или МПК, на официальных лиц/представителей, приглашённых главой государства или премьер-министром страны, в которой проходит турнир, а также официальных лиц/представителей, являющихся спортсменами либо их утверждёнными ассистентами.

В сентябре Владимира Путина пригласил глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, на что президент России ответил согласием.

Ранее юрист рассказал, может ли Путин посетить Олимпиаду в Пекине по приглашению Си Цзиньпина.