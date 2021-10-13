Юрист рассказал, может ли Путин посетить Олимпиаду в Пекине по приглашению Си Цзиньпина

Короткая ссылка
Юрист Артём Пацев рассказал, сможет ли президент Владимир Путин посетить зимние Олимпийские игры в Пекине.
Юрист рассказал, может ли Путин посетить Олимпиаду в Пекине по приглашению Си Цзиньпина
  • РИА Новости

«Владимир Путин может посетить Олимпиаду в Пекине, если его пригласит китайская сторона. WADA может не соглашаться, демонстративно вертеть носом и разглядывать витрины, пока там будет Путин. Но их несогласие не имеет никакого значения, в решении CAS всё чётко написано. Двух мнений по этому вопросу быть не может. Можно не соглашаться, но решение было принято именно такое», — цитирует юриста «Чемпионат».

Напомним, что президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил на Олимпиаду Владимира Путина.

Олимпийские игры продлятся с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее Алина Загитова спародировала нашумевший конфликт с журналистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить