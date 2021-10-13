Юрист рассказал, может ли Путин посетить Олимпиаду в Пекине по приглашению Си Цзиньпина

Юрист Артём Пацев рассказал, сможет ли президент Владимир Путин посетить зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Владимир Путин может посетить Олимпиаду в Пекине, если его пригласит китайская сторона. WADA может не соглашаться, демонстративно вертеть носом и разглядывать витрины, пока там будет Путин. Но их несогласие не имеет никакого значения, в решении CAS всё чётко написано. Двух мнений по этому вопросу быть не может. Можно не соглашаться, но решение было принято именно такое», — цитирует юриста «Чемпионат».

Напомним, что президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил на Олимпиаду Владимира Путина.

Олимпийские игры продлятся с 4 по 21 февраля 2022 года.

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