Загитова спародировала нашумевший конфликт с журналистами

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова сняла пародию на свой скандал с журналистами.
Загитова спародировала нашумевший конфликт с журналистами
  • РИА Новости

В своём TikTok фигуристка обыграла ситуацию с журналистами, которые хотят взять у неё интервью. В ролике она произнесла нашумевшую фразу: «Я вас засужу, у меня большие связи».

@alina_zagi_

Коротко о том , какие у меня свизи 😄🤣

♬ оригинальный звук - Алина Загитова ⛸

Напомним, что Загитова потребовала от журналиста «Спорт-Экспресса» Рустама Имамова удалить фотографии с ней, которые были сняты во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что Алина Пепелева и Роман Плешков выиграли второй этап Кубка России в Йошкар-Оле.

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