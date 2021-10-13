Загитова спародировала нашумевший конфликт с журналистами

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова сняла пародию на свой скандал с журналистами.

В своём TikTok фигуристка обыграла ситуацию с журналистами, которые хотят взять у неё интервью. В ролике она произнесла нашумевшую фразу: «Я вас засужу, у меня большие связи».

Напомним, что Загитова потребовала от журналиста «Спорт-Экспресса» Рустама Имамова удалить фотографии с ней, которые были сняты во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что Алина Пепелева и Роман Плешков выиграли второй этап Кубка России в Йошкар-Оле.