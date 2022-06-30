Дэвис и Смолкин заявили, что останутся фигуристами сборной России

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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сообщили, что не намерены менять спортивное гражданство.
Дэвис и Смолкин заявили, что останутся фигуристами сборной России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждём возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — написали в своём Telegram-канале спортсмены.

Фигуристы уточнили, что несколько недель назад было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с командой Елены Новак и Алексея Килякова. Дэвис и Смолкин дали понять, что под руководством Шпильбанда они сделали огромный скачок вперёд в мастерстве, в индивидуальных и партнёрских навыках.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее актёр Борис Смолкин прокомментировал новость о том, что его сын Глеб и Диана Дэвис поженились.



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