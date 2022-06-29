Отец фигуриста Смолкина опроверг информацию о женитьбе сына на Дэвис

Актёр Борис Смолкин прокомментировал новость о том, что его сын Глеб и Диана Дэвис поженились.

«Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это», — цитирует Смолкина Woman.ru.

Он подчеркнул, что Глеб каждый день тренируется со своей партнёршей, готовится к предстоящим выступлениям.

«Всё у них в порядке, тренируются», — добавил он.

Диана Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.

The Skating Lesson сообщил, что российские фигуристы 29 июня поженились в США.

Ранее отец Смолкина отреагировал на информацию о просмотре сына и Дэвис в США.