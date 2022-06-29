Отец фигуриста Смолкина опроверг информацию о женитьбе сына на Дэвис

Короткая ссылка
Актёр Борис Смолкин прокомментировал новость о том, что его сын Глеб и Диана Дэвис поженились.
Отец фигуриста Смолкина опроверг информацию о женитьбе сына на Дэвис
  • РИА Новости

«Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это», — цитирует Смолкина Woman.ru.

Он подчеркнул, что Глеб каждый день тренируется со своей партнёршей, готовится к предстоящим выступлениям.

«Всё у них в порядке, тренируются», — добавил он.

Диана Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.

The Skating Lesson сообщил, что российские фигуристы 29 июня поженились в США.

Ранее отец Смолкина отреагировал на информацию о просмотре сына и Дэвис в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить