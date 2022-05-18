Ягудин о переходе Забияко: не вижу перспектив у этой затеи, но буду рад ошибиться

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать за сборную Канады.

«Можно только поздравить Наталью с возобновлением карьеры и пожелать ей успеха. Видимо, она почувствовала какую-то недосказанность после, так скажем, предыдущей карьеры и решила вернуться», — цитирует Ягудина «Матч ТВ».

Он добавил, что нужно подождать следующего сезона, чтобы понять перспективы возвращения в фигурное катание. Он привёл в пример Евгения Плющенко, который выигрывал и уходил, а потом возвращался и снова выигрывал.

«Всё возможно. В данном случае я не вижу больших перспектив у этой затеи, но буду рад ошибиться», — добавил Ягудин.

18 мая стало известно, что Забияко будет выступать в паре с Закари Дэйлманом за сборную Канады.

В России фигуристка выступала в паре с Александром Энбертом. Дуэт прекратил своё существование из-за проблем со здоровьем партнёра.

Ранее Александр Энберт оценил чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье без российских спортсменов.