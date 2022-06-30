«Вправе выбирать, где играть дальше»: почему отъезд Вяхиревой в норвежский клуб вызвал неоднозначную реакцию в России

Анна Вяхирева подписала однолетний контракт с действующим победителем Лиги чемпионов «Вайперс Кристансанд». В норвежском клубе заявили, что переговоры с ней шли непросто по политическим причинам, но при этом назвали её одной из самых ярких гандболисток планеты. Бывший главный тренер женской сборной Евгений Трефилов раскритиковал её и сравнил всех покидающих страну людей с «червивыми яблоками». Его коллега Владимир Максимов, напротив, подчеркнул, что для развития необходимо пробовать свои силы на самом высоком уровне.

«Она аккуратная, правильная девушка»

Подписание Анной Вяхиревой контракта с «Вайперс» стало в хорошем смысле слова большой неожиданностью. Казалось, в нынешних реалиях о переходах отечественных спортсменов в ведущие европейские лиги можно забыть, но пример олимпийской чемпионки продемонстрировал обратное.

Более того, в норвежском клубе, представляя новичка, не пожалели лестных эпитетов. Например, россиянка названа одной из лучших гандболисток планеты. А по словам главного тренера команды Оле Густава Йекстада, она обладает исключительными индивидуальными навыками и способна закрыть несколько позиций.

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Между тем специалист не стал скрывать: переговоры с Вяхиревой дались действующим обладателям Лиги чемпионов непросто по политическим причинам.

«Мы советовались с Норвежской ассоциацией гандбола, нашими спонсорами, политиками и многими другими людьми. И получили от всех положительные отзывы. Таково было и наше мнение, но мы постарались как следует его проверить... Она аккуратная, правильная девушка. У меня нет никаких сомнений по данному поводу, хотя мнений может быть много, мы не доверяли только собственной интуиции», — цитирует специалиста VG.

По его признанию, «Вайперс» вышел на спортсменку ещё до начала спецоперации, но более детальное обсуждение началось уже после победы в ЛЧ в начале июня. Йекстад считает, что Вяхирева способна стать отличной заменой двукратной чемпионке мира Норе Мёрк на позиции правой полусредней, а помочь ей в адаптации должна легендарный вратарь Катрин Лунде, пару лет отыгравшая вместе с россиянкой за «Ростов-Дон».

За коллектив из Ростова-на-Дону Вяхирева выступала с 2016 года и за этот период выиграла все возможные внутренние трофеи. Она является четырёхкратной чемпионкой России и пятикратной обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

А вот взять вместе с южанами еврокубок ей не удалось. В 2019-м отечественный коллектив добрался до решающего противостояния ЛЧ, но уступил венгерскому «Дьёр ЕТО» — 24:25. А в 2018-м команда потерпела поражение в полуфинале турнира.

В Норвегии Анна сможет закрыть этот пробел в карьере, ведь «Вайперс» первенствовал в двух последних розыгрышах ЛЧ и в настоящий момент не знает себе равных на континенте. Также подопечные Йекстада начиная с сезона-2017/18 непобедимы в своей стране. За это время они по пять раз побеждали в чемпионате и Кубке.

В составе собраны звёзды мирового гандбола: Лунде, Яна Кнедликова, Ана Дебелич, Хейди Лёке и другие. Рядом с такими партнёршами Вяхирева, никогда прежде не выступавшая за пределами России, может серьёзно прибавить.

При этом спортсменка лишь в марте провела первый матч после затяжной паузы, которую взяла по завершении Олимпийских игр в Токио. А ещё в мае она признавалась, что раздумывает над тем, стоит ли продолжать карьеру.

«Конечно, хочется играть на топ-уровне, но в этом году у нас осталась возможность показывать его только на домашней арене, что нам и удалось. Ничего страшного», — отмечала Вяхирева.

Согласно информации турецких СМИ, видеть в своих рядах россиянку хотел также «Бухарест». Румынский клуб якобы даже готов был предложить ей самую высокую зарплату в женском гандболе — €20 тыс. Но она выбрала более сильный «Вайперс».

«Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю»

На переход одной из самых ярких гандболисток планеты в сильнейшую команду Европы в России в основном отреагировали с позитивом. Однако нашлись и те, кто остался недоволен её поступком. Так, не понял его бывший наставник Анны в женской сборной страны Евгений Трефилов. Он посетовал, что у отечественных спортсменов отношение к Родине «стало плёвым», и в качестве примера привёл упомянутую Лунде, которая в обратной ситуации наверняка осталась бы в Норвегии.

«Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, люди поступили неправильно. Вы можете вспомнить Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова, но у меня по этому вопросу есть сформировавшееся мнение, я, как сказал один человек, походку не меняю. У нас же чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки — в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь», — приводит слова легендарного специалиста ТАСС.

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По его мнению, все те, кто сейчас уезжает на хорошие условия в другие страны, когда им будет плохо, всё равно вернутся на Родину.

А вот бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Максимов оказался настроен не так критично. Он, напротив, призвал порадоваться за гандболистку, поскольку она многого добилась своим трудом, и не увидел ничего страшного в её отъезде в Норвегию.

«К переходу Вяхиревой в «Вайперс» следует относиться как к элементу профессионального спорта. Это её работа. Человек много лет посвятил гандболу и вправе выбирать, где играть дальше. Анна с 2016-го выступала за «Ростов-Дон», а теперь решила попробовать свои силы в Европе. Думаю, она просто хочет получить новый опыт. Плюс вместе с норвежским коллективом она может одержать победу в ЛЧ. Мы бы, конечно, хотели, чтобы данный трофей завоевала отечественная команда, но в нынешних реалиях это, увы, маловероятно», — заявил специалист в интервью RT.

Максимов выразил уверенность, что дело здесь явно не в деньгах, поскольку в «Ростове-Доне» олимпийская чемпионка наверняка могла бы зарабатывать не меньше, чем в «Вайперсе». Более очевидной причиной отъезда спортсменки он назвал не самый высокий уровень оппозиции в чемпионате страны, где навязать борьбу южанам способен только ЦСКА.

«По сути, они за сезон проводят между собой всего несколько матчей топ-уровня. Остальные значительно уступают им в классе. В Норвегии у Анны таких встреч будет больше. Это только поможет ей набрать форму и поддержать высокий уровень мастерства», — добавил Максимов.

Он также подчеркнул, что в гандболе отношение к россиянам не такое негативное, как в футболе, и напомнил о двух игроках сборной России — Сергее Марке Косоротове и Дмитрии Житникове, которые продолжают выступать за польскую «Вислу».

«Мы часто говорим, спорт вне политики, но это далеко не всегда так. Однако я уверен, в данном случае всё определит результат. Если «Вайперс» останется непобедим, поверьте, никто не вспомнит о том, что Вяхирева приехала из России», — подытожил тренер.

Положительно отнёсся к отъезду Вяхиревой в Норвегию и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв. По словам функционера, было бы нечестно лишить спортсменку в зрелом возрасте возможности проявить себя на международной арене. Он также выразил надежду, что олимпийская чемпионка станет своеобразным послом дружбы в новой стране.

«К сожалению, в последнее время именно норвежские спортивные функционеры позволяют себе некорректные высказывания в адрес России. Однако я уверен, среди профессиональных атлетов и тренеров подобных настроений нет, и Вяхирева станет послом дружбы, послом российского гандбола. Желаю Ане сиять на международной арене и выиграть все турниры, в которых она будет участвовать. Мы все будем за неё болеть, переживать и радоваться. Не стоит забывать, что Вяхирева остаётся лидером сборной России», — приводит слова Шишкарёва официальный сайт ФГР.