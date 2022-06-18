Источник: «Бухарест» готов предложить Вяхиревой самую высокую зарплату в женском гандболе

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Румынский клуб «Бухарест» готов предложить олимпийской чемпионке Анне Вяхиревой самую высокую месячную зарплату в женском гандболе.
Источник: «Бухарест» готов предложить Вяхиревой самую высокую зарплату в женском гандболе
  • РИА Новости

Как сообщает Fanatik, клуб пытается убедить 27-летнюю спортсменку заключить контракт.

Отмечается, что если Вяхирева откажется от предложения, то «Бухарест» предложит соглашение гандболистке московского ЦСКА Валерии Масловой.

Заработная плата, которая предлагается россиянке, составляет €20 тыс.

Вяхирева выступает за «Ростов-Дон» с 2016 года. Она является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и серебряной медалисткой Игр в Токио.

Ранее президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что в следующем сезоне чемпионата страны среди женщин примет участие китайская команда.

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