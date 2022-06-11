В следующем сезоне женского чемпионата России по гандболу выступит китайский клуб

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил, что в следующем сезоне чемпионата страны среди женщин примет участие китайская команда.

«С предстоящего сезона в женской Суперлиге будет играть китайский клуб. Свои домашние матчи он будет проводить в Москве, а базироваться будет на базе «Луча». Где именно китайский клуб будет проводить игры в Москве, определимся позднее», — цитирует Шишкарёва «Матч ТВ».

По его словам, команда будет сформирована только из китайских игроков. При этом функционер уверен, что клуб не будет аутсайдером первенства, а гандболистки коллектива только добавят в мастерстве благодаря участию в турнире. Шишкарёв отмечает, что это в том числе связано с желанием Китая попасть на Олимпиаду.

«Китайская сторона должна получить документы, касающиеся работы иностранных высокопрофессиональных специалистов в нашей стране. Это сложная работа с МИД России. Но в целом препятствий для воплощения этой идеи я не вижу», — добавил глава ФГР.

Ранее сообщалось, что экс-тренера сборной России Евгения Трефилова избрали главой Федерации гандбола Краснодарского края.