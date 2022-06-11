В следующем сезоне женского чемпионата России по гандболу выступит китайский клуб

Короткая ссылка
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв сообщил, что в следующем сезоне чемпионата страны среди женщин примет участие китайская команда.
В следующем сезоне женского чемпионата России по гандболу выступит китайский клуб
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«С предстоящего сезона в женской Суперлиге будет играть китайский клуб. Свои домашние матчи он будет проводить в Москве, а базироваться будет на базе «Луча». Где именно китайский клуб будет проводить игры в Москве, определимся позднее», — цитирует Шишкарёва «Матч ТВ».

По его словам, команда будет сформирована только из китайских игроков. При этом функционер уверен, что клуб не будет аутсайдером первенства, а гандболистки коллектива только добавят в мастерстве благодаря участию в турнире. Шишкарёв отмечает, что это в том числе связано с желанием Китая попасть на Олимпиаду.

«Китайская сторона должна получить документы, касающиеся работы иностранных высокопрофессиональных специалистов в нашей стране. Это сложная работа с МИД России. Но в целом препятствий для воплощения этой идеи я не вижу», — добавил глава ФГР.

Ранее сообщалось, что экс-тренера сборной России Евгения Трефилова избрали главой Федерации гандбола Краснодарского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить