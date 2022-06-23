EHF не зарегистрировала российские гандбольные клубы для выступления в ЛЧ
- РИА Новости
«Фиксированные места для России остаются вакантными, поскольку отстранение российских и белорусских команд от клубных соревнований EHF остаётся без изменений», — сообщает пресс-служба федерации.
Окончательный состав на новый сезон ЛЧ будет объявлен 27 июня.
EHF зарегистрировала 22 мужские и 17 женских команд для участия в Лиге чемпионов следующего сезона. Среди зарегистрированных клубов нет команд из России и Белоруссии.
Напомним, что 28 февраля EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что EHF отложила принятие решения о допуске российских гандбольных клубов к турнирам.