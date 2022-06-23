EHF не зарегистрировала российские гандбольные клубы для выступления в ЛЧ

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В Европейской федерации гандбола (EHF) сообщили, что клубы из России не зарегистрированы для участия в мужской и женской Лиге чемпионов сезона-2022/23.
EHF не зарегистрировала российские гандбольные клубы для выступления в ЛЧ
  • РИА Новости

«Фиксированные места для России остаются вакантными, поскольку отстранение российских и белорусских команд от клубных соревнований EHF остаётся без изменений», — сообщает пресс-служба федерации.

Окончательный состав на новый сезон ЛЧ будет объявлен 27 июня.

EHF зарегистрировала 22 мужские и 17 женских команд для участия в Лиге чемпионов следующего сезона. Среди зарегистрированных клубов нет команд из России и Белоруссии.

Напомним, что 28 февраля EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что EHF отложила принятие решения о допуске российских гандбольных клубов к турнирам.





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