EHF отложила принятие решения о допуске российских гандбольных клубов к турнирам
- Gettyimages.ru
- © Augustas Cetkauskas / EyeEm
Решение по допуску российских клубов к международным турнирам будет принято после завершения процесса регистрации на клубные соревнования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу EHF.
Собрание исполкома EHF прошло 17 июня в немецком Кёльне.
Напомним, что 28 февраля EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее вице-президент ФГР Евгений Трефилов высказался о решении отстранить национальную команду и клубы от участия в международных соревнованиях.