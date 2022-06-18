EHF отложила принятие решения о допуске российских гандбольных клубов к турнирам

В Европейской федерации гандбола (EHF) сообщили, что исполнительный комитет организации отложил принятие решения по вопросу о допуске российских клубов к участию в турнирах под её эгидой.

Решение по допуску российских клубов к международным турнирам будет принято после завершения процесса регистрации на клубные соревнования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу EHF.

Собрание исполкома EHF прошло 17 июня в немецком Кёльне.

Напомним, что 28 февраля EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее вице-президент ФГР Евгений Трефилов высказался о решении отстранить национальную команду и клубы от участия в международных соревнованиях.