Трефилов — об отстранении российских команд: гиены начинают выть в унисон

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Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал решение отстранить национальную команду и клубы от международных соревнований.
Трефилов — об отстранении российских команд: гиены начинают выть в унисон
  • РИА Новости

«Я считаю, что это несправедливое решение. Давайте вспомним Пьера де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Он говорил о совершенно другом значении спорта в такой период», — цитирует Трефилова «Спорт-Экспресс».

По его словам, сейчас спорт неотделим от политики. Он подчеркнул, что спортсмены должны решать все вопросы на корте или площадке.

«Знаете, я люблю смотреть документальные фильмы о дикой природе. И когда лев убивает быка, то гиены начинают выть в унисон. Что происходит и сейчас», — добавил Трефилов.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее гандбольный клуб «Ростов-Дон» объявил об уходе шведского тренера Юханссона.

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