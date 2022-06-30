Трефилов раскритиковал решение гандболистки Вяхиревой перейти в «Вайперс»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов негативно высказался о решении гандболистки Анны Вяхиревой перейти в норвежский «Вайперс».

«Я негативно к этому отношусь. Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плёвым. У нас чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки», — цитирует Трефилова ТАСС.

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. Она является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и серебряной медалисткой Игр в Токио. Контракт «Вайперс» с россиянкой рассчитан на один год.

Ранее в Европейской федерации гандбола сообщили, что клубы из России не зарегистрированы для участия в мужской и женской Лиге чемпионов сезона-2022/23.