Трефилов раскритиковал решение гандболистки Вяхиревой перейти в «Вайперс»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов негативно высказался о решении гандболистки Анны Вяхиревой перейти в норвежский «Вайперс».
Трефилов раскритиковал решение гандболистки Вяхиревой перейти в «Вайперс»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я негативно к этому отношусь. Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плёвым. У нас чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки», — цитирует Трефилова ТАСС.

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. Она является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро и серебряной медалисткой Игр в Токио. Контракт «Вайперс» с россиянкой рассчитан на один год.

Ранее в Европейской федерации гандбола сообщили, что клубы из России не зарегистрированы для участия в мужской и женской Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить