Закономерный вылет: женская сборная России по гандболу проиграла Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу завершила выступление на чемпионате мира в Испании. В четвертьфинале турнира подопечные Людмилы Бодниевой уступили Норвегии — 28:34. Скандинавские спортсменки на протяжении всей встречи выглядели сильнее и одержали заслуженную победу. Отечественная команда ушла на перерыв, проигрывая четыре мяча, но в начале второго тайма сократила отставание практически до минимума. Однако двукратные олимпийские чемпионки в нужный момент прибавили и не позволили состояться камбэку.

Чемпионат мира по гандболу в Испании складывался для кардинально обновлённой женской сборной России не слишком просто. Если на стадии первого группового этапа она ожидаемо одержала три победы над Камеруном, Польшей и Сербией, то в основном раунде столкнулась с серьёзными трудностями. В матче со Словенией уйти от поражения удалось лишь благодаря броску Юлии Макаровой на последней секунде — 26:26.

Далее подопечные Людмилы Бодниевой обыграли Черногорию (31:25) и досрочно пробились в четвертьфинал. Правда, чтобы занять первое место и получить в плей-офф соперника попроще требовалось брать верх над мощной командой Франции. Взять реванш за неудачу в финале Олимпийских игр в Токио не удалось — 28:33.

Так отечественный коллектив остался вторым и попал на ещё одного принципиального оппонента — Норвегию. Пусть скандинавки в последние годы не так доминируют, как десять лет назад, но всё равно входят в когорту сильнейших. А их встречи с россиянками давно превратились в гандбольную классику.

Только на Олимпийских играх пути команд пересеклись трижды за последние 13 лет. В Пекине в финале сильнее оказались скандинавки, а в Рио-де-Жанейро подопечные Евгения Трефилова отомстили и впервые в истории поднялись на высшую ступень пьедестала Игр. Наконец, в Токио они также отпраздновали успех, но только в полуфинале. А на предыдущем первенстве планеты соперницы сошлись в матче за третье место, и Россия взяла верх.

Перед отчётным матчем Бодниева сумела серьёзно удивить болельщиков и экспертов. Она поставила в стартовый состав молодую центральную «Ростов-Дона» Ярославу Фролову. В остальном ростер оказался предсказуемым. На своих местах остались и полусредние Елена Михайличенко и Антонина Скоробогатченко, и Анастасия Илларионова, и вратарь Полина Каплина. Торир Хергейрссон тоже нашёл чем озадачить коллегу, неожиданно оставив в запасе лучшего бомбардира команды на турнире Камиллу Херрем.

Однако быстро стало понятно, что её отсутствие не стало критичным для скандинавок. Россиянки активно начали матч и даже некоторое время вели в счёте. Но после недолгой раскачки норвежки заиграли в полную мощь. Великолепно работали на флангах Кари Браттсет-Дале и Санна Сольберг-Исаксен, рывки которых каждый раз ставили защитниц в тупик.

Сборная Норвегии действовала на гораздо более высоких скоростях. У россиянок ничего не получалось сделать с фирменными отрывами соперниц. Они не справлялись с хитрыми комбинациями в центре с выводом на бросок Норы Мёрк. Самого лидера сдержать тоже не выходило. Она реализовала почти все пенальти и в итоге с девятью голами стала самой результативной в своей команде.

Норвежки быстро создали себе комфортный отрыв в счёте. Подопечные Бодниевой к их чести рук не отпускали, но, приближаясь, тут же сами создавали себе проблемы. Так, после двух блестящих мячей Илларионовой и Михайличенко отрыв сократился до минимума, но тут же Скоробогатченко получила жёлтую карточку, а Фролова — двухминутное удаление.

Соперницы воспользовались своими шансами. Молодые россиянки же, складывалось впечатление, не сумели до конца справиться с волнением. Да и у опытной Екатерины Ильиной получалось немногое. Она реализовала всего три попытки из восьми. Старалась за всех Скоробогатченко, которая своими дальними мощными бросками дала команде надежду.

Однако ближе к перерыву преимущество двукратных олимпийских чемпионок стало пугающим и достигло шести очков. К сирене его удалось сократить до четырёх (15:19), но положение отечественной сборной всё равно было близким к критическому.

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Начало второй половины встречи подарило болельщикам надежду. Здорово вошла в игру правая крайняя Ольга Фомина, которая записала себе в актив два важнейших мяча, грамотно смещаясь из угла. Великолепным голом в отрыве отметилась Милана Таженова. А Каплина совершила два очень нужных сейва.

Положение россиянок больше не выглядело безнадёжным. После точного броска Таженовой отставание сократилось до двух очков. Чуть позже вернула его на эту отметку Юлия Маркова. Девушки успокоились и начали действовать гораздо увереннее, чем в первом тайме.

Ключевой эпизод произошёл, когда Скоробогатченко с дальней дистанции попала в перекладину. Окажись она точна — отрыв стал бы минимальным. А так норвежки быстро наказали соперниц за эту ошибку. У подопечных Бодниевой не оставалось иного выхода, кроме как идти вперёд, и скандинавки с удовольствием пользовались этим. В отрывах свои шансы реализовали Браттсет-Дале, Сольберг-Исаксен и Стине Офтедаль. А затем Мёрк реализовала фирменный пенальти. 20:26 — и ни о каком камбэке речи больше не шло.

У россиянок же, казалось, перестало получаться абсолютно всё. Более шести минут они не могли забить. Очень хороша на последнем рубеже была 41-летняя Катрине Лунде, которая в том числе парировала семиметровый от Ильиной. Попытавшись спасти ситуацию, Бодниева взяла тайм-аут и бросила в бой левую полусреднюю Веронику Никитину.

Её выход помог совершить рывок в три мяча и сократить отставание до пяти, но бороться оказалось уже слишком поздно. Было очевидно, что норвежки своего не упустят, да и их опытный вратарь пару раз выручила партнёрш и не позволила соперницам почувствовать уверенность в себе.

А вот Каплиной в концовке пришлось непросто. Скандинавки поймали кураж и раз за разом вынуждали её доставать мяч из сетки. В результате Сольберг-Исаксен завершила встречу с семью голами, а Браттсет-Дале — с шестью. У россиянок самыми результативными с четырьмя мячами стали Михайличенко, Скоробогатченко и Маркова.

К сожалению, приходится констатировать, что вылет отечественной сборной в четвертьфинале чемпионата мира абсолютно логичен. Сильно изменившаяся команда с новым тренером во главе не сумела на равных бороться с такими соперниками как Франция и Норвегия. Однако критиковать гандболисток за это сложно. По крайней мере, они, как и Бодниева, в Испании получили неоценимый опыт участия в крупных турнирах. Теперь же остаётся дождаться возвращения в строй Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой.