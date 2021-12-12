Женская сборная России досрочно вышла в четвертьфинал ЧМ по гандболу

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Испании.

За тур до окончания основного группового раунда национальная команда гарантировала себе путёвку в 1/4 финала турнира.

11 декабря сборная России обыграла национальную команду Черногории со счётом 31:25. Сербия уступила Франции со счётом 19:22, а Словения потерпела поражение в матче с Польшей (26:27).

Таким образом, сборная России занимает второе место в группе I, набрав семь очков. Россиянки гарантировали себе выход в четвертьфинал ЧМ-2021. В следующем туре команда сыграет с Францией, которая лидирует в группе, набрав восемь очков.

Ранее женская сборная России обыграла Черногорию на ЧМ по гандболу.