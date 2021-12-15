Трефилов: мы можем крупно обыграть Норвегию и так же сильно уступить

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Заслуженный тренер России Евгений Трефилов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по гандболу между сборными России и Норвегии.
Трефилов: мы можем крупно обыграть Норвегию и так же сильно уступить
  • РИА Новости

«Этой командой мы можем и крупно обыграть соперниц, и так же сильно уступить, потому что связи между девушками пока неустойчивые. Команды в игровом плане ещё нет. Я не говорю про взаимоотношения внутри коллектива. Но хорошая обстановка обычно нужна в компании за столом. А на поле нет наработанных игровых связей, они появятся чуть позже — с количеством матчей и тренировок. Бодниева приступила к работе несколько месяцев назад. У неё было, если не ошибаюсь, два сбора по семь дней. За это время все фамилии не успеешь запомнить. Я иногда в имени ошибаюсь, когда человек месяц со мной работает», — заявил Трефилов в интервью RT.

Ранее Трефилов оценил работу Бодниевой на посту главного тренера женской сборной России по гандболу.

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