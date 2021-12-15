«Связи пока неустойчивые»: Трефилов о работе Бодниевой, шансах в матче с Норвегией и обновлении сборной по гандболу

Женская сборная России по гандболу в среду, 15 декабря, встретится с Норвегией в матче 1/4 финала чемпионата мира. Подопечные Людмилы Бодниевой вышли в плей-офф со второго места в группе, уступив в последнем туре Франции, являющейся олимпийским чемпионом Токио. По мнению заслуженного тренера России Евгения Трефилова, в предстоящей игре национальная команда может как крупно победить, так и потерпеть поражение, поскольку на турнир привезён молодой коллектив, которому пока не хватает стабильности. Об этом специалист рассказал в интервью RT.

— Какое впечатление у вас от игры сборной России, если судить по групповому этапу?

— Спонтанно никогда ничего не бывает. Разве что какую-нибудь мужскую болезнь можно подхватить. Собрана новая команда, неплохие девочки, но им надо поработать вместе. А мы хотим от них всё и сразу. С Олимпиады в Токио в основном составе остались всего несколько человек. А остальное всё новое, свежее — пусть поиграют девчонки.

Сейчас им нужно максимально увеличить количество учебно-тренировочных занятий, чтобы привыкнуть друг к другу. У нас же командная игра. Например, вышел на поле Евгений Васильевич Трефилов, а как он отдаст передачу? В ноги или выше головы? Партнёр должен понимать, чувствовать, от этого зависит очень многое.

Также по теме Удачный старт: женская сборная России по гандболу одержала три победы на первом групповом этапе чемпионата мира Женская сборная России по гандболу успешно начала выступление на чемпионате мира в Испании. Обновившая почти полностью состав команда...

У французской команды был старый состав. В итоге и скорости соперницы показали лучше, и передачи у них оказались точнее. Поначалу мы доминировали, а потом всё встало на свои места. И самое страшное, что у нас идёт провал в защите. Их линейная шесть-семь мячей нам забила. Но эта проблема убирается только совместной работой. Посмотрите на футболистов: «Реал» или «Барселона» играют лучше, чем национальная сборная. Почему? Они тренируются вместе два раза в день, друг друга понимают, отрабатывают взаимодействия. Я всегда издеваюсь над своими девочками: вы подсчитайте, сколько часов балерина стоит у станка или сколько раз партнёр её за репетицию поднимает в воздух. Или возьмите фигуристов, как много они тренируются. Поэтому никто и не падает. Состав хороший, интересный. Не хватает пары центральных защитников, но это дело наживное, можно просто немного по-другому сыграть.

— Проблемы видите только в обороне?

— Помимо центральных защитников, ещё одна проблемная зона впереди. Линейных практически нет, но только откуда их взять? А в матче с француженками я ещё и не увидел разыгрывающих. Елена Михайличенко тоже потерялась. Мы сбились на индивидуальную игру. Каждый хватал мяч, хотел спасти Россию, а в гандболе так не работает. Должны быть командные действия. Выделил бы вратарскую линию — здесь произошла неплохая замена.

— Это первый турнир и для тренерского штаба. По групповому этапу уже можете сделать выводы, что удалось привнести в сборную Людмиле Бодниевой?

— Давайте дождёмся окончания чемпионата, тогда уже выскажу, возможно, свои замечания. Единственное, понимаю работу тренера так: у каждого должна быть своя изюминка. Она необходима как игроку сборной — иначе он в команде просто не удержится, — так и наставнику. Давайте посмотрим, что будет дальше. Пока проиграли только одну встречу.

— Причём француженкам, которые являются олимпийскими чемпионками. Однако из-за этого в четвертьфинале у нас более серьёзный соперник — Норвегия.

— Не факт, что было бы лучше, если бы попали на кого-то другого. По групповому этапу непонятно, какая из команд окажется в лидерах. Составы у многих поменялись. Мы, в принципе, движемся в правильном направлении, потому что через три года наша сборная, выступавшая в Токио, была бы самой старой. Обновление необходимо. Единственное, оно получилось резким. Очень много сразу новых игроков. Как в песне: «Мы старый мир разрушим, а затем построим новый». Так и здесь.

— Есть ли шансы у нашей команды против норвежек?

— Этой командой мы можем и крупно обыграть соперниц, и так же сильно уступить, потому что связи между девушками пока неустойчивые. Команды в игровом плане ещё нет. Я не говорю про взаимоотношения внутри коллектива. Но хорошая обстановка обычно нужна в компании за столом. А на поле нет наработанных игровых связей, они появятся чуть позже — с количеством матчей и тренировок. Бодниева приступила к работе несколько месяцев назад. У неё было, если не ошибаюсь, два сбора по семь дней. За это время все фамилии не успеешь запомнить. Я иногда в имени ошибаюсь, когда человек месяц со мной работает.

— Если говорить о ситуации здесь и сейчас. На игру сборной России с Норвегией больше всего повлияет психология?

— И психология, и элемент везения. Молодая команда может выиграть у любого соперника. Но у неё нет стабильности, зрелости. Однако то, что Норвегия будет настраиваться на нас, как на последний бой, — это я вам гарантирую.

— Она, кроме того, обижена за поражение в полуфинале Олимпийских игр.

— Вот за эту обиду они будут стараться нам забить побольше. А мы должны удержаться, устоять. Шансы есть всегда.

— Может быть, тогда для нас и не так плохо, что сборная России уступила француженкам. Это поможет мотивировать команду?

— Вы знаете, я всегда говорил, что проигрыш тоже хорош. Есть о чём говорить, кого пожурить, поругать на разборе. А если команда победила, то, получается, критикуешь тех, кто отлично провёл матч. Выглядит не очень хорошо. У нас молодая команда... Единственное, нельзя очень низко опускаться в рейтинге, потому что потом будет тяжело подниматься. Когда я принимал сборную в 1999 году, она была на 12-м месте. На следующий год стали третьи в Европе. И дальше пошло… От этого также зависит отношение судей. На этом чемпионате слышу реплики комментаторов в адрес арбитров. Но, дай бог, чтобы нас судили так всё время. Ошибки, конечно, есть. Но нас пока никто не трогает. Будем надеяться, что так будет и дальше.