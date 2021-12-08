Удачный старт: женская сборная России по гандболу одержала три победы на первом групповом этапе чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу успешно начала выступление на чемпионате мира в Испании. Обновившая почти полностью состав команда обыграла на предварительной стадии Камерун, Польшу и Сербию. Подопечные Людмилы Бодниевой пробились в основной раунд, где смогут взять реванш у Франции за поражение в финале Олимпиады в Токио.

В эти дни в Испании проходит чемпионат мира по гандболу среди женщин. Сборная России, которая является действующим бронзовым призёром турнира и обладателем серебра Олимпиады в Токио, провела первые три матча предварительной стадии и пробилась в основной групповой раунд. Впереди у девушек борьба за выход в плей-офф и медали.

За последние четыре месяца, прошедших с Олимпийских игр, команда изменилась до неузнаваемости. Из 20 человек, заявленных на мировой форум, только шестеро ездили в Японию этим летом. Ещё трое участвовали в предыдущем первенстве планеты. В команде не оказалось многих лидеров прошлых лет — Анны Вяхиревой, Дарьи Дмитриевой, Анны Сень, Полины Ведёхиной, Анны Седойкиной, Владлены Бобровниковой и других. Почти половину коллектива теперь составляют игроки не старше 23 лет.

Обновился у сборной России и тренерский штаб. В сентябре её впервые возглавила женщина — двукратная чемпионка мира 2001 и 2005 годов Людмила Бодниева. На турнире она будет одной из четырёх наставниц наряду с Ляззат Ушановой (Казахстан), Моник Тейстерман (Нидерланды) и ещё одной звездой прошлых лет Бояной Попович (Черногория).

До минувшего сентября у Бодниевой не было самостоятельного тренерского опыта, но со сборной она знакома прекрасно, так как прежде была ассистентом в штабе своего предшественника Алексея Алексеева. Первых успехов на своём посту главный тренер уже добилась. Перед чемпионатом мира команда одержала две победы в отборе на первенство Европы и столько же в товарищеских матчах, в том числе над мощной сборной Норвегии. В ещё двух неофициальных встречах с Германией и Нидерландами россиянки проиграли с разницей не более трёх мячей.

Нынешний мировой форум в Испании проходит по новой формуле. Количество участников было увеличено с 24 до 32 команд, из-за чего на турнире была введена предварительная стадия — для начала сборные поделились на восемь квартетов, из которых по трое проходят в основной раунд. Россиянки попали в одну группу с Камеруном, Польшей и Сербией и должны были обыграть хотя бы кого-то одного из этой компании.

Подопечные Бодниевой стартовали с разгрома представительниц Африки, и эту победу можно назвать волевой. Российские гандболистки начали не очень здорово и распечатали чужие ворота только на шестой минуте. Дальше стало происходить невероятное — камерунки отыгрались и даже повели со счётом 6:4 к 12-й минуте, при том что за них ещё не забрасывала их главная звезда Каришма Эко, юниоркой выигрывавшая чемпионат мира в составе Франции. Бодниевой даже пришлось брать тайм-аут, чтобы успокоить игроков.

Только после этого сборная России заиграла в свою силу и забросила восемь мячей подряд. С этого момента сомнений в победе уже быть не могло. К перерыву счёт составлял 17:0, а закончился матч с результатом 40:18. Самый большой вклад в то, чтобы обыграть Камерун с более чем двукратным перевесом, внесла Юлия Маркова, оформившая шесть голов.

В следующем матче с Польшей недооценки соперниц уже не было, и россиянки сразу завладели преимуществом в четыре, а затем и в шесть мячей. Вторая победа казалась совсем близкой, пока внезапно не разыгралась Александра Росяк. Польская спортсменка четыре раза подряд поразила российские ворота и сократила отставание до минимума.

Вернуть более комфортную разницу в два мяча помогла Екатерина Ильина. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро за две с половиной минуты до конца реализовала свой шестой пенальти. За весь матч у неё не было ни одного промаха с семиметровой отметки, в то время как полячки реализовали только один из семи подобных бросков. Вскоре сборная России довела матч до победы со счётом 26:23.

Подопечным Бодниевой обязательно нужно было выигрывать и следующую встречу с Сербией, чтобы в основном групповом этапе сразу захватить лидерство с четырьмя очками. Балканские девушки тоже начали турнир с двух побед, но россиянкам ничего противопоставить не смогли. Если на первых минутах ещё держался примерно равный счёт, то перед перерывом вице-чемпионки Олимпиады забросили семь мячей подряд, а после добавили ещё два.

Когда разница в счёте стала двузначной, за сборную России дебютировала сама юная спортсменка Ксения Закордонская. 18-летняя линейная сразу же реализовала пенальти и ещё раз отличилась с игры. Самым же результативным игроком стала Юлия Манагарова. Она за игру, которая закончилась со счётом 32:22, забросила семь мячей.

За выход в четвертьфинал россиянки будут бороться со Словенией и Черногорией, а в последнем туре их ждут хорошо известные соперницы из Франции, с которыми проводили два последних олимпийских финала. Из шести команд, которые войдут в группу на следующей стадии, продолжить борьбу смогут только две.